Reker und die Asylschmarotzermafia

„Er soll ihr nämlich durch den Hals gestochen haben, zwei Mal, mit einem Bowiemesser mitten durch den Hals. Und ihrer Freundin, der Religions(?)lehrerin Frau Bethmann (ebenfalls CDU) , Nomen est Omen, hat er in den Bauch gestochen, mitten in den Bauch, mit einem Butterflymesser. „Mich hat mein Bauchfett gerettet“, sagt Marliese Bethmann heute. Nicht von der Bahre aus, mit der sie medienwirksam abtransportiert wurde, nicht zwei Tage später, als sie bereits wieder auf der Strasse aktiv war. Heute sagt sie das, in ultimativpräventivem Tonfall; eigentlich will sie über den Vorfall überhaupt nicht mehr sprechen. (Auftritt Frau Bethmann mit Bernd Merbitz, der leipziger Lokalberühmtheit, im Nachtcafé https://www.youtube.com/watch?v=hDL0mobeeiU )

Der beliebten Frau Reker wurde also in den Hals gestochen, kurz vor der kölner Oberbürgermeisterwahl, zweimal, mittendurch. Von einem arbeitslosen putzsüchtigen Rechtsradikalen, der Sozialdezernentin Reker für deren Asylanteneinschleusungen bestrafen wollte. Eigentlich wollte er ja die Merkel kriegen, aber an die käme man so schwer `ran, sagt er heute. Also zweimal durch den Hals, mit einem Bowiemesser, Kehlkopf, Nervenstränge, Schlagadern, Luftröhre, Speiseröhre, alles zerfetzt, kaputt, riesige Blutlachen am Tatort, schwerste Verletzungen, Hals zermetzelt, Reker verblutet, fällt in`s Koma, Exitus. Requiem im kölner Dom. …………………………………………… . Wer, der noch ein Herz im Leibe hat, hätte ihr unter diesen Umständen sein Stimme verweigern wollen, doch leider, es hat nicht sollen sein. So sieht eine abgeschlossene Geschichte aus. Doch es hat nicht sollen sein. Das mit der Stimmigkeit.

Denn die alte Frau Reker überlebt den heimtückischen Angriff, mit Gottes Hilfe, ein Wunder angesichts der Verletzungen, ein Wunder, Woelki bitte notieren, der Himmel hat eingegriffen oder so und die Reha mit der die alte Frau Reker irgendwie verbandelt istwar, aus ihrer Zeit als Sozialdezernentin, macht den Rest. Macht sie wie neu, kesse Lippe wie vorher, keine Schluckbeschwerden, Pneumatik okay, sie wählt von der Intensivstation aus (!), verraten wir zuviel, wenn wir sagen: Reker wählt Reker, das Attentatsopfer, die einzigartige Multiparteieneinheitskandidatin wählt – sich selbst ?

Und jetzt läuft der Prozess, gegen den rechtsradikalen Meuchelmörder, dessen Opfer putzmunter, die kölner Bevölkerung in dem Irrsinn führend, jetzt ebenfalls vor Gericht steht. Als Zeuge einer Tat, deren Glaubwürdigkeit in Ablauf, Form und Folgen, in der behaupteten Form, sich nur dann erschließt, – wenn man daran glaubt.

Frau Reker ist ein kölner Original, das der CDU gehört, oder umgekehrt, wer kann das schon so genau sagen, im kölner Klüngelbeutel ist vieles möglich. Der Mann von Frau Reker besitzt einen Golfplatz, dort trifft sich die kölner Schickmickerika zum Einlochen. Frau Reker war Sozialdezernentin in Köln. Dann wurde Frau Reker zur kölner Oberbürgermeisterin gemacht. Köln, Köln, da war doch irgendetwas, irgendetwas war da mal. Irgendwann mal…. . Lange her. Alle Kölner lieben Frau Reker. Das war schon immer so. Doch halt. Alle Kölner? Wirklich alle? Nein, einer liebt sie nicht und der steht derzeit vor Gericht. „

„Ausschnitt aus einem Vorwahlinterview mit Henriette Reker vom 16. Oktober 2015, veröffentlicht am 17. Oktober 2105, am selben Tag, an dem das Attentatswunder zu Köln geschah. Das Interview fand im CDU-Wahlkampfcontainer in der Schildgasse statt. Vermutlich saß ein CDU-Aufpasser (Betelkau?) neben Reker (siehe Rückversicherungsblickkontakte), ausserhalb des Erfassungsbereiches der Kamera.

ab 10:26, Reker: „… Respekt für alle Ratsmitglieder die sich diese Arbeit mehr oder weniger ehrenamtlich, nur mit Aufwandsentschädigung, antun, es müsste eben viel besser entschädigt werden, im Rat zu arbeiten, von mir aus…“

„Können wir das machen, in ihrer Legislatur…. .“

Reker: „Nein, das sind Dinge, die haben mit der Gemeindeordnung zu tun und deswegen, isses ja auch so, -vermutlich-, daß man in Köln dann andere Möglichkeiten sucht, Ratsmitglieder für ihre Arbeit zu entschädigen, ZUM BEISPIEL INDEM MAN IHNEN EINEN SITZ IN EINEM AUFSICHTSRAT ANBIETET.“





Frau Rekers „Kultur der Korruption“

http://www.ksta.de/koeln/personalkluengel-koelner-cdu-chef-nach-stellenangeboten-fuer-parteifreund-in-der-kritik-26213090

„Kölner CDU-Chef nach Stellenangeboten für Parteifreund in der Kritik“

„Dass Parteichefs Parteifreunden Jobs in der Stadtverwaltung vermitteln, soll der Vergangenheit angehören. „So etwas funktioniert bei uns nicht mehr“, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Sie wisse, dass die Strukturen früher (wann früher?) so waren. Dieses Denken bestehe leider bei einigen noch immer. „So ein Kulturwandel braucht Zeit.“ …. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte am Freitag über einen Vorgang aus dem Jahr 2015 berichtet. CDU-Parteichef Bernd Petelkau hatte einem Parteifreund und Bezirksvertreter zweimal freie Stellen in der Verwaltung angeboten. Wenn er Interesse habe, könne er „den Einstellungsprozess starten“. Es ging um Jobs, die „ohne große Ausschreibung“ vergeben würden. Zudem stellte Petelkau eine berufliche Karriere in der Verwaltung in Aussicht: „Wenn Du einmal in der Verwaltung bist, können wir dann viel leichter Deine Weiterentwicklung planen. …. .“

Was wurde denn da noch so alles geplant, in Betelkaus Köln, welche anderen „Karrieren“ ? Und wie? …. geht es dem grünen Sonnenschirm, sie wissen schon…. .

Nachtrag: „Die Grünen, Partner der CDU im Ratsbündnis, äußerten sich zurückhaltend: Man habe „keinen Bedarf“, etwas zu einem Vorgang aus dem Jahr 2015 zu sagen.“