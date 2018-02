Links/Rechts 9.2.18 – II

.

… „Ein Land, in dem die Parlamentarier so unkritisch Kriegseinsatzmandate verlängern, ist keineswegs in der Lage, eine Führungsrolle in der Welt zu übernehmen.“ …



sputnik: Wieder so weit? „Germans to the front!“

… „Das kann nicht gut gehen. Diese Krähen hacken sich sehr wohl auch gegenseitig die Augen aus. Aber schon 1929 und 2008 traf es vor allem Millionen von Unschuldigen in der ganzen Welt. Andere wiederum haben die «Crashs» bewusst herbeigeführt, davon profitiert und weitergehende Pläne gehabt. “ …

sputnik: Es geht um unsere Würde – Grundsätzliches zur Börse und zur Kriegsvorbereitung

… „Ein US-Offizier sagte der Nachrichtenagentur AP, dass das russische Militär in Syrien vorab über das Bombardement informiert gewesen sei. Die russischen Stellen hätten zugesichert, sich nicht in die Aktionen der US-geführten Koalition einzumischen.“ …

ard: US-Luftangriff – Assad-Regime protestiert bei UN

… „Die letzte Karte zeigt den Zerfall der vor ener Woche noch deutlich über 1000 Quadratkilometer großen ISIS-Tasche in zwei Mini-Taschen: eine rund zehn Quadratkilometer große Tasche im Westen,

… Denkbar ist es durchaus, dass das US-Militär mit der Behauptung von vielen getöteten syrischen Pro-Regierungskräften die Beliebtheit des US-Präsidenten Trump in den USA steigern möchte. Schließlich ist spätestens seit den US-Raketenangriffen auf einen syrischen Fliegerstützpunkt im April letzten Jahres bekannt, dass die meisten Massenmedien Donald Trump bejubeln, wenn er Syrien kräftig bombardiert.“ …

EP: Syrische Armee hat ISIS-Tasche in Nordost-Hama fast vollständig eliminiert

… „Der russische unbemannte Hubschrauber hat eine Nutzlast von ca. 150 kg und kann die ca. 600 km weit transportieren.“ …

saker 2.0: MIR – Luftige Höhen

… „Nach dem Massaker blieben die Soldaten noch weitere 14 Jahre in der Gegend. Der weiße, gewerkschaftliche Einfluss verschwand nach dem Aufstand größtenteils.“ …



Gegenfrage: 09.02.1886: Ende der Chinesen-Verfolgungen in Seattle, USA

… „„Die Ermittlungen der syrischen Experten haben gezeigt, dass die drastische Erhöhung des Wasserstandes wegen einer absichtlichen Öffnung der Dammschleusen im Wasserkraftwerk At-Tabka in dem von oppositionellen Formationen kontrollierten Gebiet passiert ist. Diese werden von der US-geführten Koalition unterstützt““ …

sputnik: Militärbrücke über Euphrat stürzt ein: Russlands Verteidigungsamt hat Verdächtige

… „Putin himself has recently revealed that he was working inside the most sensitive Department of the PGU, the “Department S” which are “illegals”. This is very important. The PGU was so separate from all the other Directorates of the KGB that it had its own headquarters in the south of Moscow. But even inside the PGU, the Department S was the most secret and separated from all the other PGU Departments (no less than 10). As somebody who has spent many years as an anti-Soviet activist and who has had personal, face to face, dealings with KGB officers (of various Directorates) I can confirm that not only did the KGB as a whole get some of the best and brightest in Russia, but the PGU got the best ones of those and only the very best ones from that select group ever made it to the legendary Department S.“ …

saker: Professor Stephen F. Cohen: Rethinking Putin – a review

