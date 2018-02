Links/Rechts 23.2.18

.

… „Auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 erklärte Stalin: »Wir verloren ungefähr fünf Millionen Menschen während des Krieges.« Hingegen war am 14. März 1946 in der Prawda ein Interview mit Stalin zu lesen, in dem er sagte, dass Russland ungefähr sieben Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren habe. Dennoch bezifferte einige Jahre später die Große Sowjet-Enzyklopädie die Zahl der sowjetischen Toten mit rund zehn Millionen.

Auf dem XX. Parteitag der KPdSU in Moskau 1956 hat Chruschtschow die Zahl der russischen Kriegstoten mit 20 Millionen angegeben.

… Gorbatschow hat später im Jahre 1989 die Zahl der russischen Kriegstoten auf 27 Millionen heraufgesetzt.“ …

… „Der Augsburger Wohnungsbaukonzern (PATRIZIA Immobilien AG) hatte seinerzeit die Federführung beim Kauf der Gemeinnützigen Bayerischen Wohnungsgesellschaft (GBW) für ein Konsortium von 27 Investoren, die die GBW von der Bayern LB erwarben. Die Identität dieser Investoren ist bis heute unbekannt, da sie die GBW über Beteiligungsgesellschaften in Luxemburg halten.“ …

… „“Stellen Sie sich vor, Sie verhaften einen Typen, der früher im Team 6 war, das in Afghanistan den Osama bin Laden jagte, und nun finden Sie ihn hier, in Serbien, mit einer Pistole mit abgefeilter Seriennummer. Dann finden Sie auch noch die kriminellen Kontakte, die ihm diese Pistole besorgt haben. Sie verhaften diese Serben, aber die schweigen und wollen kein einziges Wort darüber sagen, wofür diese Waffe hätte gebraucht werden sollen. Also, Sie wollen mir nicht sagen, dass die Pistole zum Abschießen von Welsen oder Zandern in der Donau vorgesehen war …“, sagte Vučić.

Das serbische Volk sei aber klug genug, um zu wissen, dass einer, der mal zu einer der bekanntesten Spezialeinheiten gehörte, nicht „einfach so“ aus San Diego nach Serbien gekommen sei, so der serbische Präsident.“ …

… „Wenn die Frau nun regelmäßig zwischen 14-40 jährlich ein Kind in die Welt setzt, wären das ja immer noch rund 26 Stück. Das ist natürlich völlig übertrieben, ein Viertel reicht da auch. Aber umgekehrt könnte ein Mann mit vier Frauen den Markt mit rund 100 Kindern überfluten … theoretisch! Es sollte reichen jedem der vier Männer ein Kind zu schenken. Eines für die Frau selbst, dann noch eines für die Bundeswehr … zum Verheizen und eines für religiöse Zwecke (früher Kloster oder Kirche). Den Samenstau von vier Männern sollte eine (professionelle) Frau locker in den Griff bekommen. Für die übrige, vermutlich notwendige Ruhigstellung der Männer wäre dann der Gesetzgeber zuständig.“ …

… „Anders als zunächst gemeldet, bleibt der ausgesprochen kurdisch geprägte Aleppiner Bezirk Sheikh Maqsoud jedoch weiterhin unter Kontrolle der YPG, während die Übergabe lediglich einige angrenzende Bezirke betrifft.

… Terroristen in Ost-Ghouta reagierten darauf, indem sie die als Fluchtkorridor ausgewiesene Gegend des Wafidin Camps unter besonders heftiges Artilleriefeuer nahmen, um so zu verhindern, dass Zivilisten, die sie möglichst zahlreich als menschliche Schutzschilde brauchen, aus Ost-Ghouta fliehen können. Elijah J. Magnier zufolge versuchen gegenwärtig ägyptische Geheimdienstler vor Ort in Damaskus zu vermitteln.“ …

… „Für mich ist ein Denunziant jemand, der einen Anderen aus politischen Gründen anzeigt. Bei einer vorausgegangenen Belästigung, beispielsweise einer Ruhestörung, wäre es kein Denunziant, sondern ein Anzeigeerstatter. Der Staatsanwalt hat zwar zugegeben, daß der Ausdruck für ihn „am unteren Rand“ der Beleidigung liege, trotzdem hat er 70 Tagessätze gefordert. Die Richterin hat sich meiner Argumentation angeschlossen und auf Freispruch entschieden.“ …

