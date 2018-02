Links/Rechts 20.2.18

.

… „Grauenvolle Haftbedingungen? Eine kleine Zelle? Jean-Denis Lejeune könnte platzen, wenn er das hört. Seine achtjährige Tochter Julie war eines der ersten Opfer. Ihre Leiche wurde im Garten eines Hauses von Dutroux ausgegraben. „Meine kleine Tochter war in einem Wassertank, der weniger als zwei Quadratmeter groß war“, sagt der Vater. Insofern könne sich Dutroux nicht über die Größe seiner Zelle beschweren.

Dutroux freilassen? Das macht für den Vater, dessen Tochter auf grausame Weise gestorben ist, gar keinen Sinn. Ärzte hätten außerdem bestätigt, dass Dutroux ein Psychopath sei, und diese Krankheit nicht heilbar sei.“ …

ard: „Er ist kein Monster“ Anwalt von Dutroux fordert Freilassung

… „Die Zweifel an der Transparenz des Sterbehilfe-Systems werden in Belgien immer größer. Vor kurzem wurde bei einem Patienten, dessen Name geheim gehalten wird, auf Wunsch seiner Familie die Euthanasie durchgeführt.“ …

RT: Belgische Ärzte wenden Sterbehilfe an – ohne expliziten Patientenwunsch

… „Ich fragte, warum wir kein Geld bekommen haben. Mamulaschwili antwortete, dass wir das Geld nach dem Schießen bekommen.

Nergadse erinnert sich, bei diesem Gespräch „waren Parubij und Brian anwesend“. Andrij Parubij war der Kommandant des Maidan, heute ist er Parlamentspräsident. Christopher Brian wurde den Scharfschützen aus Georgien als ehemaliger Soldat der USA vorgestellt.“ …

RT: „Gezielte Provokation“ – Neue Belege und Zeugen für Scharfschützen-Einsatz auf Maidan

… „2014 hatte der BGH entschieden, dass Bewertungsportale wie Jameda grundsätzlich zulässig sind, und Ärzte keinen Löschungsanspruch haben. Das setzt nach der heutigen Entscheidung aber zwingend voraus, dass die Portale immer neutral sind.“ …

ard: BGH-Urteil Jameda muss Ärzte-Bewertung löschen

… „Khalilov reportedly shouted „Allahu Akbar“ [God is great] as he targeted a group of worshippers leaving a church ceremony dedicated to the start of Lent for Russian Orthodox Christians, father Pavel, the church’s senior priest, told Russian news portal RBC.“ …

rt: CCTV captures the moment shooter opens fire on Russian churchgoers (DISTURBING VIDEO)

(Empfehlung evtl. Hilfsmittel Firefox/Chrome = ProxTube)

… „“Der Zionismus ist Israels fundamentalistische Religion, und wie in jeder Religion ist seine Leugnung verboten. In Israel sind ‚Nicht-Zionisten‘ oder ‚Anti-Zionisten‘ so zu nennen keine Beleidigungen, sondern sie sind soziale Aussätzige. In einer freien Gesellschaft gibt es nichts Vergleichbares. Aber jetzt, da Shaked den Zionismus entblösst hat, ihre Hand an die Flamme gelegt und die Wahrheit eingestanden hat, können wir endlich freier über den Zionismus nachdenken.“ …

AS&R: In Israel heissen Flüchtlinge „Infiltratoren“