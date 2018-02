Links/Rechts 17.2.18

.

… „Der UN-Missbrauchsskandal habe mindestens dasselbe Ausmaß wie jener in der katholischen Kirche, sagte MacLeod. Er bezeichnete es als „unangenehme Wahrheit“, dass „die Vergewaltigung von Kindern ungewollt zum Teil vom britischen Steuerzahler finanziert“ werde.

… Die von MacLeod genannte Zahl von 60.000 Vergewaltigungen durch UN-Angestellte während der letzten zehn Jahre basiert auf einer Hochrechnung der Angaben eines UN-Berichts vom Februar 2017.“ …

RT: „Vertuschung endemischen Ausmaßes“: Tausende Pädophile sollen für die Vereinten Nationen tätig sein

… „Nach Angaben der deutschen Botschaft in Priština ist die kosovarische Wirtschaft zu großen Teilen von Transferleistungen der kosovarischen Diaspora, vor allem aus Deutschland und der Schweiz, abhängig. Die Industrie erwirtschaftet lediglich zehn Prozent des BIPs.

… Es ist ein Ort, der von Drogenbossen, Kriminellen und Organhändlern beherrscht wird.

… Unser Volk wird den amerikanischen Freunden immer dankbar sein.“ …

RT: Zehn Jahre Unabhängigkeit des Kosovo – das Armenhaus Europas

… „Dies soll den Kennwerten eines 20 Jahre lang rauchenden Menschen entsprechen.“ …

sputnik: Schockierende Studie: Putzmittel so gefährlich wie Zigaretten

… “ „Europa braucht eine gemeinsame Machtprojektion in der Welt“, so Gabriel. Schwierig sei das vor allem auch für die Deutschen, aber: „Als einziger Vegetarier werden wir es in einer Welt der Fleischfresser sehr schwer haben.““ …

Anm.: Machtprojektion wofür? Grenzschutz? ein krasser Heuchler bis zuletzt

ard: Ein bisschen Vermächtnis, ein bisschen Bewerbung