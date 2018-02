Links/Rechts 16.2.18

… „Am 4. März 2018 haben die Schweizer Stimmbürger die Chance, die Billag-Gebühren abzuschaffen, in dem sie mit JA zur NO-BILLAG-Initiative stimmen. In keinem anderen Land ist so eine Volksabstimmung und Befreiung von der staatlichen Lügerei möglich.“ …

AS&R: Wegen der ständigen Fake-News, JA zur No Billag

… „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.

…Das Beste aus Fake News, Lügen und Propaganda, Pseudokultur und Zwangsgebühr. Regional und international. Im Fernsehen, im Radio und auf dem Facebook-Profil von Armin Wolf.“ …

RT: Manipulation oder „Zeitknappheit“: Streit über einen ORF-Beitrag in Österreich eskaliert

… „Das interne Bundeswehr-Papier, das Berichten nach der WELT vorliegt, weist folgende Mängel in der Ausrüstung des deutschen Militärs auf: Nur 9 von 44 Leopard-2-Kampfpanzern stehen bereit, einsatzfähig sind nur 3 der 14 Marder-Schützenpanzer. In der Luftwaffe stehen Eurofighter, Tornado und CH-53 lediglich vier Monate im Jahr zur Verfügung. Den Rest der Jahres über müssen die Maschinen gewartet und überholt werden. Weiterhin fehlt es an Nachtsichtgeräten, Granatmaschinenwaffen, Unterstützungsfahrzeugen, Winterbekleidung und Schutzwesten. “ …

RT: Von der Leyen in der Kritik: Kampfpanzer und Flugzeuge nicht einsatzfähig

… „Im September 2017 hatte Vizeverteidigungsminister Dmitri Bulgakow ausgeführt, dass die Truppen zwischen 2012 und 2017 mehr als 25.000 Panzer und Automobile sowie 4000 modernste Artilleriewaffen erhalten hätte.“ …

sputnik: Russland baut im Rekordtempo sein Panzerarsenal aus

… Die Bundeswehr besitzt tatsächlich bereits ein Satelliten-System. Warum also eine halbe Milliarde Euro für ein Parallel-System des BND ausgeben? Die Antwort sollte alarmieren: „Georg“ sei notwendig, um die Bundesregierung mit „unbeeinflussten Informationen“ versorgen zu können, begründet das Kanzleramt den Schritt laut Zeit in vertraulichen Unterlagen. Sind die Informationen der Bundeswehr also „beeinflusst“? Herrscht etwa Misstrauen zwischen Regierung und dem (deutschem) Militär? Und was für ein Misstrauen herrscht dann erst zwischen der deutschen Regierung und dem US-Militär?““ …

RT: Schlapphüte im Weltraum: Geheimdienst BND erhält eigene Satelliten

… „„Der Islam wird wieder Europa beherrschen müssen“, sagt der Prediger darin, und das müsse nicht mit Gewalt passieren: „Es gibt auch eine stille Eroberung.““ …

sputnik: „Stille Eroberung Europas“: Falscher Islamist führt deutsche Behörden vor