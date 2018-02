Links/Rechts 11.2.18

RT: Neuer russischer Botschafter: Die Beziehungen zu Deutschland sind vorrangig

… „Dazu kommt eine ähnliche Vereinbarung über eine militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Ägypten, die bereits unterzeichnet wurde. Russland darf seine Kampfflugzeuge in Ägypten stationieren.

… Ist es nicht bezeichnend wie genau die in Europa und Amerika, die Ultralinks-Liberalen, die keinerlei Grenzschutz für die USA und EU wollen und eine Masseneinwanderung vehement befürworten, nichts gegen den israelischen Mauerbau gegen die Palästinenser sagen.“ …

AS&R: Militärische Kooperation zwischen Russland und Libanon

… „Nachtrag 22:30h: Zwischenzeitlich gibt es zum „Sieg über ISIS in Hama und Aleppo“ auch ein offizielles Statement der Armee.“ …

Anm.: Gratulation – Hut ab!

EP: Syrische Armee hat ISIS-Tasche in Nordost-Hama eliminiert

… “ But it is significant that the second, much broader wave of Israeli air strikes against a dozen Syrian and Iranian targets later Saturday morning, was also attacked by air defense missiles that were fired from Lebanon as well. This has brought Hizballah into the Syrian-Iranian-Russian equation, and even the Lebanese army. Civilian air traffic was consequently halted in northern Israel.“ …

debka: Russian troops were involved in Iranian-Syrian clash with Israel

… „Ein weiteres schmutziges Geheimnis ist die kumulative Energie, die von all diesen Technologien gebraucht wird: es wird geschätzt, dass innerhalb der nächsten Jahre die Internet-verundenen Geräte mehr Energie verbrauchen werden, als die Luft- und Schifffahrt zusammen; 2040 wird sie für 14 % der globalen Treibhausgase verantwortlich sein – etwa so viel wie der Ausstoß der USA heute. [16]“ …

einartysken: Technologie und ihr Unzulänglichkeit bei gegen-Lösungen