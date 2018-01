Links/Rechts 8.1.18

.

… „Innenminister Morgan Johansson weigert sich, die Freiwilligen des Islamischen Staates ihrer schwedischen Staatsbürgerschaft zu entziehen, und Kinder, die unter dem zerfallenden Kalifat leben, werden nicht automatisch in Obhut genommen nach ihrer Rückkehr, da die schwedischen Sozialdienste glauben, dass Islamisten immer noch gute Eltern sein können“ …

nem: Chef des Sicherheitsdienstes Schwedens: “Terroristen Neue Normalität in Sweden. So was habe ich noch nie gesehen.”…

… „Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley rechtfertigte dagegen das Vorgen ihres Landes und sicherte den menschen im Iran den beistand der USA zu. Sie warnte die Führung in Teheran, die Proteste nicht wie zuletzt 2009 zu unterdrücken. Die USA würden diesmal nicht still zuschauen.“ …

Anm.: 18 Tote – das ist nicht viel. Vom Jemen redet Haley kein Wort.

ard: Iran – Revolutionsgarden verkünden Ende der Proteste

… „Auch nach mehreren Gerichtsverfahren und Brandversuchen sind die genauen Todesumstände noch immer ungeklärt.“ …

mdr: 13. Todestag – Tausende erinnern an Oury Jalloh

… „Am Freitag legte er nach und schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, bei seiner Entlassung im August habe Bannon „geweint“ und „um seinen Job gebettelt„. Das Enthüllungsbuch, das seit seinem Erscheinen am Freitag ein Bestseller ist, hat Trump rundweg als „Fake-Buch“ voller Verleumdungen verurteilt.“ …

Anm.: auf seine Art ist schon stilsicher – very sad! Trumps Kumpel möcht ich nicht sein.



ard: Zitate in „Fire and Fury“ – Bannon bedauert und relativiert

Anm.: das Pack-Gabriel im Diyanet-Wunderland…



ard: Panzerdeal unabhängig von Yücel-Freilassung

… „Nachtrag 22:00h: In Harasta direkt nordöstlich der Damaszener Innenstadt ist es der Armee heute gelungen, die Verbindung zu den abgeschnittenen Armeeeinheiten wiederherzustellen.“ …

EP: Syrische Armee nimmt Unterbezirksstadt Sinjar im Südosten der Provinz Idlib ein

… „„Wir müssen den amerikanischen Weg gehen. Sie halten ihre nationalen Interessen für wichtig und erkennen keine internationalen Gerichte an.“ …

sputnik: EU-Strafe für Russlands Embargo ist „Gesetzlosigkeit“ – kommt jetzt der WTO-Ausstieg?

… „Oh, and whether this is a coincidence or not, but Bashar al-Assad did reshuffle his cabinet and replaced the Defense Minister.“ …

saker: Rumors about an attack on the Russian airbase Khmeimin, Syria – initial analysis (UPDATED)