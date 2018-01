Links/Rechts 26.1.18

.

… „„Das ist typisch für rot-grünes Berlin. In all diesen Fällen kann man symbolisch sagen, Sie alle von den bremsenden Altparteien, gucken Sie mal auf Ihre Hände, haben politisch, symbolisch Blut daran kleben von den getöteten Opfern in Deutschland in den letzten Jahren. Genau so ist das.“ Lehmann hatte nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa unter Bezug auf eine Fernsehsendung zuvor von einer „Ficki-Ficki-Anleitung“ für Flüchtlinge gesprochen. Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) unterbrach die Landtagssitzung daraufhin. Sie kündigte an, eine Sitzung des Ältestenrates einzuberufen. Auf Widerworte im Saal entgegnete Brakebusch, sie habe das Hausrecht im Landtag.“ …

ard: Nach AfD-Rede: Abgeordnete verlassen den Saal

… „Aufgrund des „Schutzes der minderjährigen Protagonisten“ hat der öffentlich-rechtliche Kinderkanal den Beitrag auf seiner Webseite gelöscht.“ …

sputnik: Skandalöses Video: KiKa lehrt Jungen BHs zu öffnen

… „Der neue FPÖ-Innenminister Herbert Kickl erklärte, sein Parteifreund Landbauer sei zu dem Zeitpunkt, als dieses Liederbuch in Umlauf gebracht worden sei, elf Jahre alt gewesen.“ …

ard: Skandal um Nazi-Lieder – FPÖ-Kandidat sorgt für Empörung

… „Wenige Sekunden nach Zündung der Oberstufe sei der Kontakt zur Trägerrakete verloren worden, sagte der Chef des Betreibers Arianespace, Stéphane Israël.

… Die europäische Trägerrakete Ariane 5 gilt als sehr zuverlässig, sie hatte zuvor 82 erfolgreiche Missionen in Serie absolviert“ …

ard: Funkstille beim Start von Ariane-5

… „Nach türkischen Angaben hat die US-Führung eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone entlang der türkisch-syrischen Grenze vorgeschlagen.“ …

Anm.: dahin läuft der Hase und wird zum endgültigen Zündsatz im Grossen Orient

ard: Erdogan weitet Offensive aus