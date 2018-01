Links/Rechts 23.1.18

.

… „Über einen längeren Zeitraum haben die führenden Mitglieder sowohl der Nato als auch der EU die terroristische UÇK im Kosovo und Metohija unterstützt. Als Alliierte starteten sie 1999 eine bewaffnete Aggression gegen Serbien (Bundesrepublik Jugoslawien), die nach den gleichen Grundsätzen des Völkerrechts, die heutzutage von den EU-Beamten eifrig in Anspruch genommen werden, einem Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit gleichkäme.

… Der Geist des Separatismus und des Terrorismus, den die führenden Staaten der Nato und der EU 1998/99 im Kosovo und Metohija wegen der geopolitischen Ziele der USA und einiger europäischer Mächte wie zum Beispiel Deutschland und Grossbritannien aus der Flasche gelassen haben, verbreitet sich immer weiter über Europa. Währenddessen glauben EU und Nato, dass sie ihn in die Flasche zurückbringen können und dass sie die Namen klären und ihre verbeulte Einheit wiederbeleben können, indem sie erneut Serbien und dessen Interessen opfern. Die wahre Tragödie für Europa ist die Argumentation, dass Wahrheit nur das ist, was die EU-Kommissare und -Sprecher zur Wahrheit erklären. Die Dominanz solcher Argumente verhindert ein echtes Verstehen des historischen Sogs, der den Alten Kontinent verschlingt!“ …

voltairenet: USA und Deutschland haben Büchse der Pandora geöffnet

… „Und da haben die türkischen Proxies dann auch ganz stolz Videos gemacht, wie sie in den grenznahen Dörfern umherstolzierten. Die YPG hat jedoch kurz darauf gemeldet, dass die türkischen Jihadi-Proxies in den Grenzdörfern in Hinterhalte geraten sind, sie sie wieder vertrieben hat und sie dabei auch gleich fünf türkische Panzer zerstört hat. Der legendäre libanesische Journalist Hosein Murtada meldete außerdem, dass einige der Invasoren bei der YPG in Gefangenschaft geraten sind. “ …

EP: Syrische Armee baut Positionen in der Nähe von Abu Dhuhur aus

… „Seit mehr als fünf Jahren arbeitet der Konzern an seinem Supermarkt der Zukunft. Wann weitere Filialen eröffnen sollen, steht derzeit offenbar noch nicht fest.“ …

ard: Supermarkt in Firmenzentrale – Amazon schafft Verkäufer ab

… „Ein großes Polizeiaufgebot versuchte dort Schlimmeres zu verhindern, nachdem eine Unterredung eines Lehrers mit drei syrischen Asylbewerbern (18, 20, 39) eskaliert war. “ …

PP: Sexuelle Belästigung durch Syrer: Mutter lässt ihre Tochter nicht mehr zur Schule

… „So soll im Mai letzten Jahres 90 Prozent der Belegschaft in Krankenhäuser eingeliefert worden sein, nachdem sie Phosphor und Schwefel ausgesetzt worden war.

Es sind jedoch nicht nur Schad- und Gefahrenstoffe, die den Arbeitern das Leben schwer machen. Mit einem Stundenlohn, der etwa 1,50 € entspricht, und vom Unternehmen geforderte Überstunden in einem Maß, dass es den gesetzlichen Rahmen in China weit übertrifft, machen ihr Übriges.“ …

RT: Bericht über Apple-Fabrik enthüllt: IPhone-Arbeiter permanent Phosphor und Schwefel ausgesetzt