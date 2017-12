Links/Rechts 30.12.17

.

… „In seiner Verfassungsbeschwerde hatte Gröning vorgetragen, er sei mit 96 Jahren zu alt, seine Gefängnisstrafe anzutreten. Auch sein Gesundheitszustand lasse eine Haft nicht zu. Diese Beschwerde blieb ohne Erfolg.“ …

Anm.: Als wenn das alles (ansehen zu müssen) nicht schon schlimm genug und eine Lebenslast gewesen wäre; noch die Leichen wollen sie fleddern.

wie kann man eigentlich Verfassungsbeschwerde führen bei fehlender Verfassung?

ard: Verfassungsbeschwerde abgelehnt – Ex-SS-Mann Gröning muss Haft antreten

… „„Man muss die Fakten kennen und man kann das nicht einfach den Bürgern sagen.““ …

Gegenfrage: 27.12.1980: Vorfall im Rendlesham Forest, Großbritannien

… „Beijing ist in diesem Punkt sehr schweigsam gewesen. Der Petroyuan wurde nicht einmal in den Dokumenten der Nationalen Entwicklungs- und Reform-Kommission genannt nach dem 19. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei im Oktober.“ …

einartysken: China plant, den Würgegriff des Petro-Dollars zu brechen

… „„Es ist abscheulich, wie sich Menschen verhalten, die noch vor kurzem von Völkerfreundschaft geredet haben“, betonte Klinzewitsch.“ …

sputnik: Krim-Brücke leichtes Angriffsziel? Moskau antwortet ukrainischem General

… „Am Mittwoch hätten amerikanische Hubschrauber aus mehreren Distrikten der Provinz Dayr al-Zawr Kommandeure der IS-Gruppe evakuiert. Dies sei bereits das zweite Mal der Fall.“ …

Gegenfrage: Das US-Militär evakuiert laut Angaben der syrischen Nachrichtenagentur SANA Kommandeure des Islamischen Staats. Dies sei bereits zum zweiten Mal der Fall.

… „“To me, the ‘Jewish lobby’ is one of the anti-Semitic themes that have endured for centuries. It is this myth there are these very powerful Jews who control foreign policy or the media or banks or whatever… That [the comments] come from the heir to the throne is unsettling, to put it mildly,” he told the Daily Mail.“ …

RT: ‘Foreign, European Jews’ caused ‘great problems’ in Middle East – Prince Charles in 1986 letter

RT: Spezial: „Lunik IX“ – Reise in die größten Roma-Slums Europas (I)