.

… „„Ich muss zugeben, dass mich die erstaunliche Nichtprofessionalität von Poroschenkos Team sehr verwundert hat. Als (der ehemalige georgische Präsident Michail – Anm. d. Red.) Saakaschwili schon im Ausland war, haben sie ihn wieder ins Land gelassen“, so Rękas. „Nachdem sie ihn in Lwiw isoliert hatten, ließen sie ihn wieder nach Kiew. Nachdem sie ihn in Kiew festgenommen hatten, erlaubten sie ihm, auf die Straßen zu gehen und Gebäude zu stürmen. Was macht Saakaschwili weiter? Er wird Poroschenko vor aller Augen wahrscheinlich die Hosen ausziehen.““ …

sputnik: „Demnächst zieht Saakaschwili Poroschenko vor aller Augen die Hose aus“ – Experte

… „Die offiziellen Leitlinien schreiben zwar vor, dass eine Geschlechtsumwandlung (gegengeschlechtliche Therapie) erst ab 16 Jahren begonnen werden darf. Daran hält man sich in den meisten Fällen aber nicht mehr. Schon Dreizehnjährige werden irreversibel umgepolt.“ …

DU: Pubertätsblocker – Ein neuer Trend im Genderwahn?

… „soll … hätte … vermutlich … seien … werden könnten … beriefen .. soll es geben … gehen davon aus.“ …



Anm.: wenns eng wird, kommen immer widerliche Athrax-Geschichten – ohne Beweise bzw. aufgeflogene. Anwendungsfakten jedoch bestehen für Phosphor, Streubomben, Giftgas …

sputnik: Will Pjöngjang Südkoreaner ausrotten? Überläufer immun gegen Milzbrand

rt: 60 cigarettes & glass of wine a day: Norway’s oldest man, 107, shares his secrets for long life