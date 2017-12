Links/Rechts 25.12.17

.

… „Perry besitzt präzises Detailwissen über den sinistren rüstungsindustriellen Komplex (Lockheed Martin) und dessen eindimensionalem Profitstreben: Vor diesem Hintergrund kommt seinem Auftritt größte Bedeutung zu.

Gleichlautendes gilt auch für die Wahl der National Cathedral, Washingtons wichtigstem Sakralbau, als Veranstaltungsort.“ …

RT: William Perry: „Gefahr, dass wir in einen Nuklearkrieg hineinstolpern“

… „Einige Aufständische konnten sich nach Sendling durchschlagen, wo sie sich erneut verschanzten. Kurz darauf nahmen auch hier die kaiserlichen Truppen Aufstellung. Die aufständischen Oberländer ergaben sich und legten ihre Waffen nieder. Die kaiserlichen Offiziere gewährten nur scheinbar Pardon und ließen die entwaffneten Aufständischen an Ort und Stelle niedermetzeln. “ …

wiki: Sendlinger Mordweihnacht

… „Er betonte, El-Mofty, der aus Ägypten stammte, sei mit einem Visum über den Familiennachzug in die USA gekommen und habe die US-Staatsbürgerschaft besessen. „Die Terroristen nutzen Kettenmigration und Visa-Lotterie, die für die Förderung ethnischer Vielfalt vorgesehen sind, für Angriffe auf unser Land aus“, so Houlton.“ …

sputnik: US-Heimatschutzministerium hält Schießerei in Pennsylvania für Terroranschlag

… „Karl Heinz Beckurts wurde zusammen mit seinem Chauffeur Eckhard Groppler am 9. Juli 1986 um 07:32 Uhr in Straßlach bei München durch einen Bombenanschlag ermordet. Die Täter benutzten eine elektronische Sprengfalle. Zu dem Anschlag bekannte sich ein „Kommando Mara Cagol“ der RAF. Die Täter sind bis heute unbekannt. … Bei einer erneuten Analyse 2009 wurde am Bekennerschreiben „eine sehr ergiebige und aussagekräftige DNA-Spur“ festgestellt, die bisher keiner Person zugeordnet werden konnte….In ihrem Bekennerschreiben weist sie sowohl auf die Beteiligung von Beckurts in der Militärelektronik-Forschung hin als auch auf seine führende Rolle als Vertreter der Kernenergie. “ …

W: Physik – Die Ermordung von Professor Dr. rer.nat Kurt Heinz Beckurts

… “ Ich möchte nichts hochschaukeln, aber unter der Ägide des Fonds wird eine kolossale experimentelle wissenschaftliche Arbeit durchgeführt, die auch noch für lange Zeit streng geheim bleiben wird.““ …

RT: Erschreckend und beeindruckend zugleich – Russland präsentiert mit Dackeln Unterwasseratmung

… „None of the 15 UNSC states, let alone the five permanent members, have had the guts to say no to a murderous Resolution“ …

saker: North Korea – UNSC’s – 15 : 0; – Choking a Country into Submission