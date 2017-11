Links/Rechts 7.11.17

.

… „Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter, erklärte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass schon seit längerer Zeit mehr Aggressivität und Gewaltbereitschaft in Ämtern festzustellen sei. Auch das Verständnis für den Rechtsstaat sinke in vielen Fällen. So seien in Deutschland schon Mitarbeiter im Jobcenter getötet und ein Landrat erschossen worden. Auch das Verständnis für den Rechtsstaat sinke in vielen Fällen, so der Deggendorfer Landrat im BR-Interview.“ …

br: Geiselnehmer von Pfaffenhofen war polizeibekannt

… „Fast eine halbe Milliarde Dollar musste der Fond zahlen, vor allem wegen Korruptionsvorwürfen. Einer seiner Geschäftspartner: Ein israelischer Geschäftsmann mit besten Beziehungen in die allerhöchsten Ebenen der kongolesischen Regierung. Seinen Namen nennen die amerikanischen Behörden in ihren öffentlichen Berichten zu dem Fall nicht. Aber sie erwähnen eine Firma, die jener Geschäftsmann kontrolliere.“ …

ard: Die geheimen Geschäfte eines Rohstoffgiganten

… „NDR und SZ schickten Schröder eine Reihe von Fragen, unter anderem, ob er es für problematisch halte, als ehemaliger Bundeskanzler eine Leitungsfunktion bei einer Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln anzunehmen. Eine Antwort blieb aus. Der NDR hatte damals ausführlich über Schröders Arbeit für das russisch-britische Joint Venture berichtet. Unter anderem war der Ex-Kanzler laut einer Firmenbroschüre für den Umweltschutz in dem Projekt verantwortlich. Recherchen des NDR deckten damals auf, dass TNK-BP damals in Sibirien Umweltstandards missachteten. Schröder lehnte ein Gespräch damals ab.“ …

Anm.: SZ-kanalisierte Novemberrevolution´17: Zielperson Gerhard Schröder…

ard: Unternehmer und Politiker – Die Deutschen in dem Leak

… “ Die Kunst besteht darin, vielen Menschen „Kleinigkeiten“ abzunehmen, anstatt wenigen Menschen größere Summen.“ …

Michael Winkler: Tageskommentar 7. Nebelung 2017

RT: Ukraine: Erneut starker Beschuss von Donezk, OSZE glänzt durch Abwesenheit

… „Was der junge Mann sich für die von ihm gezahlten 20 Euro erhofft hatte, präzisierte die Polizei nicht.“ …

RT: Ich hatte schon mehr Spaß: 14-Jähriger beschwert sich nach Bordellbesuch bei Polizei

… „Dadurch wäre Enoch bereits während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in die Kontrollorgane verschiedener Banken gelangt, die später bei der Enteignung der deutschen Juden kräftig verdient haben sollen, so das Blatt.“ …

sputnik: Guttenberg-Familie: Teil des Vermögens stammt aus „Arisierung“ der NS-Zeit – Medien