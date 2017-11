Links/Rechts 3.11.17

… „Er antwortet: „Ääh… also es sind… wir haben…ähhhm 55.000 syrische oder 5.000… ohhh, tut mir leid. Ich denke, es sind knapp 4.000 US-Soldaten in Syrien, die die Bemühungen unterstützen in… ähhmmm gegen den IS und die SDF unterstützen.““ …

RT: „Ähm 5.000, 4.000 – nein 500“: Armeesprecher hat keine Ahnung, wie viele US-Soldaten in Syrien sind

… „“[Jede Unterstützung vom Golf aus] ging in die Türkei und wurde dort mit den US-Streitkräften koordiniert. Die Verteilung der Militärgüter wurde von Saudi-Arabien, der Türkei, den USA und uns koordiniert“, so das Mitglied der katarischen Königsfamilie“ …

Anm.: wenn es Weltgericht gäbe welches funktioniert, wäre das Beweis genug für eine Klage gegen USA&Türkei wegen „Anstiftung und Organisation eines Angriffskrieges“

RT: Waffen, Al Nusra & Saudis: Ex-Außenminister Katars plaudert über Syrien-Krieg aus dem Nähkästchen

… „Laut syrischem Militär wurde das Flugzeug mit einer Boden-Luft-Rakete beschossen. Israelische Medien hingegen behaupten, dass der Jet unversehrt nach Israel zurückgekehrt sei. Laut israelischen Medien handelte es sich bei der bombardierten Position um ein Waffenlager. Syrien meldet den Beschuss einer Kupferfabrik.“ …

Anm.: SCHWEIGEN im Blätterwald…

Gegenfrage: Israel bombardiert Position in Homs, Syrien

… „Gemeint sind jene Deutschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches vertrieben worden waren. Die Vertreibung fand statt, weil die Gebiete an Polen angeschlossen wurden. Heute verwehrt Warschau den Vertriebenen die Möglichkeit, die Rückerstattung ihres Vermögens einzuklagen.“ …

sputnik: Reparationsansprüche: „Polnische Regierung sitzt in selbstgelegter Falle“ – Experte

… „Bis heute gebe es kein Gesamtverzeichnis der Werke und das widerspreche dem Versprechen der Staatssekretärin Monika Grütters, in der Causa Gurlitt mit größtmöglicher Transparenz vorzugehen.“ …

Anm.: Grütters und die Staatsanwaltschaft Augsburg gehören hinter Gitter! Zu den Dieben und Halsabschneidern. So dreist… durchgeplant… CHUZPE halt…

sputnik: „Sie haben ihn in den Tod getrieben“ – Zum Fall Gurlitt und „NS-Kunstschatz“

… „Wir arbeiten mit der Direktive zu den Nachforschungen und diese wird in den nächsten Wochen erstellt. “ …

Anm.: irgendwann fangen wir an, ehrlich….

RT: Nach Gang-Attacken: Schwedische Polizisten sollen besser vor Übergriffen geschützt werden