Links/Rechts 14.11.17

… „Mit Angeboten von 2.000 bis 5.000 US-Dollar für vermeintliche Foto-Shootings und so genannte Begleitung habe Rubin die Frauen in das 8 Millionen US-Dollar teure Penthouse gelockt und sie dann ohne Vorwarnung überfallen, geschlagen und vergewaltigt.

… Eine der Klägerinnen gab des Weiteren an, dass der Wall-Street-Millionär und Vater von drei Kindern ihr so massiv auf die Brüste geschlagen habe, dass sich dabei eines ihrer Brustimplantate verdreht habe. Für die Kosten der medizinischen Behandlung in Höhe von 20.000 US-Dollar soll demnach Rubin aufgekommen sein.

Ich werde dich vergewaltigen, wie ich meine Tochter vergewaltige.

…Logistisch soll Rubin bei der Organisation seines Vergewaltigungs-Rings, der den Namen „The Enterprise“ getragen haben soll, Hilfe durch einen Rechtsanwalt und zwei Mittelsfrauen erhalten haben. “ …

RT: American Psycho: Klage gegen Ex-Soros-Manager wegen Vergewaltigung und Menschenhandels

… „Auch der Parlamentsvorbehalt für Auslandseinsätze der Bundeswehr steht damit auf dem Spiel. “ …

RT: Ehemalige Bundesregierung will auf EU-Ebene höheren Wehretat zusagen

… „wir brauchen keine Integrationsbeauftragten, sondern Rückführungs-Beauftragte“ …

TG: ISLAMISCHER STAAT IST BESIEGT – ASSAD RUFT FLÜCHTLINGE ZURÜCK – Familienzusammenführungen? Ja, aber bitte in Syrien!

… Im Jahr 1016 ließ sich der dänische Herrscher Knut der Große zum König von England krönen und gründete aus England, Dänemark, Norwegen und Teilen Schwedens das Nordseereich.““ …

Gegenfrage: König Æthelred lässt Dänen töten: 13.11.1002: St. Brice’s Day-Massaker in England

… „Somit könnte die Erfindung als Sensor für medizinische Untersuchungen oder als Herzschrittmacher genutzt werden.“ …

Anm.: wundersamer Weise erwähnen sie Handy-Aufladung nicht…

sputnik: Schweizer Forscher gewinnen Strom aus Menschen