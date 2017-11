Links/Rechts 29.11.17

.

… „Er habe Schlimmeres verhindert, sagt Schmidt.“ …

Anm.: Schlimmeres für BAYER/Monsanto…

ard: Schmidt im Porträt: Leisetreter, plötzlich lautstark

… „Zum anderen betonte Merkel, dass sie „in der Sache“ mehr bei Landwirtschaftsminister Schmidt als bei Umweltministerin Hendricks sei.

… Hätte Deutschland sich bei der Abstimmung enthalten, wäre das Quorum der 65 Prozent wohl nicht erreicht worden.“ …

Anm.: PRO7 O-Ton „hoch krebserregendes Glyphosat“ – Merkel spricht von „Weisungslage“ – gibt es Schriftliches? (TV-Nachrichten 28.11./18Uhr)

ard: Nach Glyphosat-Entscheidung – Merkel rügt Minister Schmidt

… “ „Das Groß-Syrien ist der Schlüssel für das Haus von Russland“, sagte sie damals.“ …

voltairenet: Von Katharina II. bis Wladimir Putin

… „Zu den Bedingungen der Waffenstillstandsvereinbarung gehören: Ölquellen, die immer noch vom IS kontrolliert werden. Sie bleiben unter der Kontrolle des IS, Kämpfer können zur Behandlung gehen, es gibt keine Behinderung beim Betreten und Verlassen von Gütern in das Gebiet beider Seiten; eine Hotline zur Koordinierung des Waffenstillstands und Minimierung des Fehlerrisikos [wurde eingerichtet].““ …

RT: RT Deutsch-Exklusiv: „Leak beweist Kooperation zwischen US-Verbündetem SDF und Islamischem Staat“

… „Nach westlichen Maßstäben hätte er eigentlich als erzreaktionärer und größenwahnsinniger Erpresser, Kriegstreiber und Diktator zu gelten. “ …

RT: Der saudische „Reformer-Prinz“ und die Hofberichterstattung westlicher Medien [Video]

… „„Die Nachkriegs-Weltordnung nähert sich ihrem Ende, die Angelsachsen werden die Kontrolle über das sich vereinigende Europa nicht lange behalten können. Die Widersprüche innerhalb des ‚einheitlichen Westens‘ fangen erst an, zum Vorschein zu kommen, doch die sichtbaren Merkmale reichen schon aus, um eine Diagnose zu liefern““ …

sputnik: Krone des Westens zu groß für Angela Merkel

… „In der Tat hat Trump schon beschlossen, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen – oder besser gesagt, dies wurde bereits 2001 beschlossen – so NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark. Clark ist Jude. “ …

nem: “Damaskus wird ein zerfallener Steinhaufe und die HerrlichkeitIsraels wird dünn sein”. Damaskus wird nun von Usrael-Militanten stetig bombardiert

„Ach ja, und auch John McCain soll sich unter den Angeklagten befinden und Gerüchte besagen, dass er und Hillary Clinton bereits einkassiert und ihre Konten eingefroren wurden. Beide sollen daher nun eine elektronische Fußfessel tragen und diese mit einer Orthese verbergen, damit die sie sich in der Öffentlichkeit bewegen können, ohne nennenswerten und unmittelbaren Verdacht zu schöpfen.“

n8waechter: John McCain und das Stützorthesen-Rätsel

wieder sieht man, wie seriös und weitblickend Thierry Meyssan (Gründer voltairenet) ist:

bereits am 4.10.2017 konnte der Hensel-Blog auf erste Information zum tieferen Thema „Rohingya-Moslems“ und Myanmar hinweisen:

… „Machen Sie sich kein Bild von den Vorgängen, bevor Sie diesen Artikel gelesen und die Nachrichten zur Kenntnis genommen haben.

… Im Anschluss an die Sitzung des Sicherheitsrats, die die Grundlagen für den künftigen Krieg gegen Burma festlegte, informierte das US-Außenministerium Präsident Barzani, dass die Vereinigten Staaten die Unabhängigkeit eines Kurdistans im Irak nicht unterstützen würden. In der Tat kann das Pentagon nicht die Türkei und den Iran in Südostasien mobilisieren, und ihnen zugleich einen bösen Streich an ihren Grenzen spielen.“ …

voltairenet: Das Pentagon bereitet einen neuen Krieg in Südostasien vor – Der politische Islam gegen China