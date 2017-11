Links/Rechts 18.11.17

.

… „Dann hätten sie ein Instrument, um die Regelmäßigkeit zu kontrollieren, mit der Patienten ihre Medizin einnehmen – und könnten „fehlende Mitarbeit“ mit Streichungen von Kostenübernahmen sanktionieren. Entspräche die Entwicklung des neuen Überwachungsmedikamentes nicht den Tatsachen, könnte man von einem schlechten Scherz ausgehen.“ …

pravda-tv: Überwachungspille in den USA zugelassen

… “ „Wenn es möglich ist, einfach von einem Land mit geringer sozialer Sicherung in Staaten mit besseren Wohlfahrtssystemen zu ziehen und dort schnell Zugang zu den System zu erhalten, dann müssen diese Staaten ihr Niveau senken. Auch für die eigenen Bürger„, so Henrekson.

Anm.: das ist der Gipfel – immer genau anders herum

ard: EU-Sozialgipfel – Eine „soziale Säule“ für Europa

… „Ehemalige Mitarbeiter berichten im Nachrichtenmagazin »Spiegel« (34/2004), wie sich Anthropologie-Starprofessor Reiner Protsch von Zieten Datierungen ganz einfach ausdachte. Unter Kollegen sei »protschern« als Synonym für hinbiegen (eigentlich: erfinden) verwendet worden.

Jahrzehntelang wurde dies gedeckt durch Kollegen, denn dieser Betrug hat System: Der Öffentlichkeit konnte das Dogma von der Abstammung des Menschen nur unter Vorspiegelung falscher Tatsachen als Wahrheit regelrecht verkauft werden – in Filmen, Büchern und Zeitschriften.“ …

Anm.: Frankfurt… – Planet der Affen!

pravda-tv: Evolutionslüge: Tatort Universität Frankfurt

… „Der ISDA-Beschluss hat zur Folge, dass Besitzer spezieller Versicherungen gegen einen Zahlungsausfall Venezuelas von den Anbietern solcher Papiere ausgezahlt werden müssen. Über die genauen Konditionen will das ISDA-Gremium am kommenden Montag entscheiden. Die Kreditausfallversicherungen, im Fachjargon CDS (Credit Default Swaps) genannt, betreffen venezolanische Staatsanleihen und Schuldpapiere der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA“ …

DWN: ISDA bestätigt offiziell „Kreditereignis“ in Venezuela

… „Korantreue Muslime – in den Wahrheitsmedien auch „islamistische Gefährder“ genannt – bekommen in Merkwürden-Deutschland schon mal eine elektronische Fußfessel. Auch von der Würzburger Polizei. Da weiß die Polizei dann immer wo der nette Meuchelmoslem sich aufhält. Aber Ausländern gegenüber ist man bei der Polizei großzügig und läßt den Herrn vom Islamischen Staat gerne nach Hamburg reisen. Und in Hamburg ist man ebenfalls großzügig, was soll so ein „islamistischer Gefährder“ denn schon auf einem Flughafen anstellen? Dieser nette Mitmensch ist auch nur ausgeflogen, zunächst nach Athen. Inzwischen hat er sich aus der Türkei gemeldet, wo er sich um seinen kranken Sohn kümmert. Orten darf ihn die Polizei auch nicht mehr, das ist nur innerhalb der BRD zulässig. Folglich findet man eine bürokratische Lösung: der korantreue Muslim wird europaweit zur Fahndung ausgeschrieben und der Fall zu den Akten gelegt.“ …

Michael Winkler: Tageskommentar 18. Nebelung 2017

politaia: Slaughterbots

… “ Nachdem die erste Transplantation an Leichen erfolgreich war, ist der nächste Schritt eine Transplantation der Köpfe zweier hirntoter Organspender. Danach stehe einer Kopftransplantation an einem lebenden Menschen nichts mehr im Wege. Der bahnbrechende Eingriff soll an einem Chinesen durchgeführt werden, obwohl ein russischer Techniker, Walerij Spiridonow, sich als Erster freiwillig meldete. Spiridonow, der an Muskelschwundstörungen leidet, erhofft sich ein längeres Leben durch die Operation.“ …

RT: Erste Transplantation eines Menschenkopfes erfolgreich durchgeführt

… „„Im Moment laufen wohl von der Münchner Staatsanwaltschaft allein 190 Ermittlungsverfahren gegen Menschen, die auf Facebook meine Postings geteilt haben. Ich glaube, wenn ich in Berlin oder wo auch immer leben würde, wäre überhaupt nichts passiert. Diese Symbole werden ja auch überall massiv gepostet und nichts passiert.““ …

sputnik: Hausdurchsuchung und mysteriöser Facebook-Schwund bei Kurden-Sympathisant

… „Die ISIS-Jäger erklärten, ihnen sei es dort gelungen, 250 ISIS-Terroristen, darunter zahlreiche Ausländer, gefangen zu nehmen.“ …

EP: Irakische Armee nimmt Rawa ein