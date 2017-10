Links/Rechts 1.11.17

.

… „“Dass gegen Herrn Puigdemont Anklage erhoben wurde, heißt ja nicht, dass er verfolgt wird. Er hat das spanische Recht gebrochen. Ich sehe nicht, wie ihm auf dieser Grundlage das Recht auf Asyl zugesprochen werden könnte.““ …

ard: Puigdemont in Belgien Wie lange geht das gut?

… „Er bedauere auch, dass das Anliegen des katalanischen Volkes mit Gewalt gelöst werde. Mit seinem Besuch möchte er „der ganzen Welt den Mangel an Demokratie in der spanischen Regierung offenbaren“.“ …

sputnik: Puigdemont zu Gründen seines Belgien-Aufenthalts und über mögliche Rückkehr

… „Nahezu 100 Arbeiter seien bei einem Einsturz eines Tunnels auf einem Atomwaffen-Testgelände eingeschüttet worden. 100 weitere Menschen könnten bei dem Versuch sie zu retten ums Leben gekommen sein, als sich ein zweiter Absturz ereignete.“ …

sputnik: Atomtestgelände in Nordkorea eingestürzt: 200 Tote vermutet – Agentur

… „Überraschendes Ergebnis: Ein Teil der ins Original geschriebenen Einfügungen, die bislang stets als schriftgleich mit dem übrigen Text galten, sind mit Kugelschreibpaste geschrieben, entstammen also der Zeit nach 1951 — Einführungsjahr des Kugelschreibers.

… „Am Anfang habe ich ziemlich viel geändert„, bekannte der Redakteur später.“ …

spiegel: Blaue Paste

… „Weiter südlich in der Provinz Deir Ezzor scheint die Terrorgruppe ISIS bei Al Bukamal der vorrückenden Armee und ihren Partnern jedoch noch erheblichen Widerstand entgegenzusetzen, weshalb Russland heute vom Mittelmeer aus mit Marschflugkörpern ISIS-Ziele im Raum Al Bukamal attackierte.“ …

EP: Syrische Armee nimmt weitere Bezirke in der Stadt Deir Ezzor ein

… „Die verschwenderische Tour von König Salman von Saudi Arabien und dessen Gefolge (1.500 Höflinge und Diener), seine 10 Flugzeuge und 500 Limousinen haben die Bevölkerung aller besuchten Staaten beeindruckt. Die Presse betonte die riesigen, bei fast jedem Besuch unterzeichneten Öl-Verträge, aber ignorierte die vom König erhaltenen Verpflichtungen der Heils-Armee der Rohingya von Arakan zu Gunsten der Dschihadisten.“ …

voltairenet: Wird Katar Saudi-Arabien gegen Myanmar ersetzen?

… „Offiziell sind die Fidschi-Inseln die Gastgeber, doch aus organisatorischen Gründen wird diese Konferenz in Deutschland abgehalten und dürfte dem deutschen Steuerzahler mindestens 125 Millionen Euro kosten. Das größte Geheimnis dieser Konferenz ist bereits durchgesickert: bei den Computermodellen hat man sich leider ein wenig verrechnet. Nach dem SISO-Prinzip (Shit In, Shit Out) ergeben falsche Eingaben unfehlbar falsche Resultate. Das Klimaziel der zwei Grad ist nach korrigierten Berechnungen nicht mehr zu erreichen, es werden nur 1,5 Grad, und selbst das nur, wenn die Menschheit in den nächsten Jahren viermal soviel Kohlendioxid in die Luft bläst wie in den vergangenen Jahrhunderten. Würde diese Nachricht ungefiltert durchsickern, wäre das natürlich eine Katastrophe. Zehntausende Klimatolügner säßen auf der Straße und müßten sich nach einer anständigen Arbeit umschauen“ …

Michael Winkler: Tageskommentar 1. Nebelung 2017

… „mit anderen Worten, das Universum ist nicht die “Grundrealität”, sondern ist eine Existenzstufe, die in einer anderen dem Menschen unbekannten Überstruktur enthalten ist.“ …

emed: “Universum könnte es ohne Gott nicht geben”. CERN-Forschung beweist Gott ist da