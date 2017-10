200 Deutsche Volkstrachten

aus dem Kunstmuseum Hamburg

Noch zur Zeit unserer Väter pflegten im Deutschen Land die Bauersleute sich in ihre eigenen Trachten zu kleiden. Man zerbrach sich damals nicht den Kopf darüber, hatte seine Freude an den schlichten, eigenartigen und farbenfrohen Kleidern, die als eine Art von selbstverständlicher Staffage zum Bild des Dorfes, der ländlichen Natur gehörten. Jetzt sind die Volkstrachten vor dem gleichmachenden Einfluß der Mode fast schon verschwunden.

Was wir von ihnen heute noch sehen, werten wir als einen unverfälschten Ausdruck heimatlicher Volkskunst aus vergangenen Tagen und lieben in ihnen die Erinnerungen an eine versunkene „gute alte Zeit“. Natürlich sind die bäuerlichen Trachten unter dem bestimmenden Einfluß von Lebensgewohnheit, Arbeit, Klima und wirtschaftlicher Lage entstanden. Aber gleichwohl stellen sie vor allem eine lebensvolle Äußerung der Volksseele dar, so wie sie sich im Spiel geschmacklicher Gestaltungsfreude verrät. Und gerade hierin, in dieser gefühlsmäßigen Bindung an unser Volkstum, mag wohl die Freude begründet sein, mit der wir auf Reise oder Wanderung die noch bestehenden Reste der Trachten „entdecken“, und ebenso auch die Freude, welche uns Bilder dieser Trachten, der noch lebenden wie der verschwundenen, sammeln läßt.





























































































































































































































































































































































































Bildverzeichnis:

Almer Westfale

Alte Harzer Bauernfrau

Altenburger Bauer

Altenburger Bäuerin

Altenburger Magd

Alter Altenburger

Alter Friesischer Fischer

Artländer Großbauer

Artländer Schnitter

Artländer Spinnerin

Bauer aus dem Ahrtal

Bauer aus dem Allergebiet

Bauer aus dem Alten Land

Bauer aus dem Eulengebirge

Bauer aus dem Harz

Bauer aus dem Hohen Schwarzwald

Bauer aus dem Lippischen

Bauer aus dem Litauischen

Bauer aus dem Riesengebirge

Bauer aus dem Schwarzwaldgebiet

Bauer aus dem westlichen Baden

Bauer aus der Lüneburger Heide

Bauer aus Freudenstadt

Bauer aus Marburg

Bauer aus Oberhessen

Bauer aus Pommern

Bauer aus Reutlingen

Bauer aus Weimar

Bauer in Alltagstracht

Bauer in Arbeitskleidung

Bauer von Rügen

Bäuerin aus Baden

Bäuerin aus dem Allergebiet

Bäuerin aus dem Alten Land

Bäuerin aus dem Bayerischen Schwaben

Bäuerin aus dem Eulengebirge

Bäuerin aus dem Hohen Schwarzwald

Bäuerin aus dem Hunsrück

äuerin aus dem Lahngebiet

Bäuerin aus dem Oberamt Göppingen

Bäuerin aus dem Riesengebirge

Bäuerin aus dem Schaumburgischen

Bäuerin aus der Lüneburger Heide

Bäuerin aus Dresden

Bäuerin aus Marburg

Bäuerin aus Pommern

Bäuerin-Starnberger See

Bauernbursche aus Mittelbaden

Bauernfrau in Trauertracht

Bauernmagd aus dem Schaumburgischen

Bauer-Starnberger See

Braunschweiger Schäfer

Braunschweiger-Bauer

Braunschweiger-Frau

Braunschweiger-Fuhrmann

Braunschweigerin

Braunschweiger-Magd

Braut aus Altenburg

Braut von Mönchgut

Bräutigam aus Altenburg

Bräutigam von Mönchgut

Bückeburger

Bückeburgerin

Bursche aus dem Oberamt Alm

Bursche aus dem Oberamt Tuttlingen

Bursche aus dem Schwalmgebiet

Bursche aus Niederhessen

Dachauer-Bauer

Dachauerin

Dienstmagd aus Leer

Erfurter Bauernmädchen

Fischer von Rügen

Fischersfrau aus Halligen

Fischmeister aus Leer

Fränkische Bäuerin

Fränkischer Bauer

Frau aus Bremervörde

Frau aus dem Harz

Frau aus dem Lahngebiet

Frau aus Oberhessen

Frau aus Rostock

Frau aus Rottweil

Frau aus Schleswig

Frau in Abendsmahltracht

Frau von der Insel Föhr

Friese von den Ost-Inseln

Friesin von den Ost-Inseln

Friesische Bäuerin

Friesische Fischersfrau

Friesischer Bauer

Göttinger Schäfer

Gurkenhändler aus der Mark

Hallore

Hamburger Taubenhändler

Händlerin aus Weimar

Handwerksbursche aus der Mark

Harzer Bauerntochter

Harzerin im Sonntagsstaat

Hessischer Holzknecht

Hochzeitbitter aus dem Spreewald

Hofbesitzer im Sonntagsstaat

Holsteiner Bauer

Lausitzer Bauer

Lausitzer Bauernfrau

Litauische Bäuerin

Mädchen aus dem Thüringer Wald

Mädchen aus der Eifel

Mädchen aus der Mark

Mädchen aus Mecklenburg-Schwerin

Mädchen aus Reutlingen

Mädchen in litauischer Tracht

Magd aus dem Schwalmgebiet

Magd aus Dresden

Magd aus Niederhessen

Mann aus dem Bayerischen Schwaben

Mann aus dem Spreewald

Mann aus Dresden

Märkische Bäuerin

Märkisches Bauernmädchen

Mecklenburgische Bäuerin

Mittelbadische- Bäuerin

Mittelbadischer-Bauer

Mönchguter Bauer

Mönchguter Bäuerin

Mönchguter Fischer

Mönchguter Fischersfrau

Moselländerin

Münsterländerin

Niederrheinischer Bauer

Niedersäschsische Braut

Oberbayerische Bäuerin

Oberbayerische Bäuerin II

Oberbayerischer Bauer

Oberschlesische Bäuerin

Oberschlesischer Bauer

Osnabrücker Rossschulze

Ostpreuße in litauischer Tracht

Ostpreußische Bauernfrau

Ostpreußischer Bauer

Pommerische Bauersfrau

Pommerische Braut

Pommerischer Hochzeitsbitter

Pommerischer Landmann

Rheinischer Lederhändler

Rheinischer Weinbauer

Rheinländerin aus dem Hunsrück

Rügischer Fischer

Saargauer Bauer

Saargauer Bäuerin

Säschsischer Bauernbursche

Schäfer aus dem Harz

Schwäbische Magd

Schwäbischer Bauer

Schwarzwald-Bauer

Schwarzwälder- Bauernfrau

Schwarzwälder-Hausfrau

Schwarzwälderin

Schwarzwälder-Schützenkönig

Schwarzwald-Mädchen

Schwenminger-Bauernbursch

Schwenminger-Bauernfrau

Spielmann von der Saale

Spreewälder Männertracht

Spreewälderin

Südbadische-Bäuerin

Südbadische-Braut

Südbadischer-Bauer

Südbadischer-Hausierer

Südbadische-Winzerfrau

Tegenseer Wildschütz

Vierländer Obstverkäufer

Vierländerin

Wasserträgerin

Weinbergschütze von der Mosel

Wendische Frauentracht

Wendischer Bauer

Wendische Bäuerin

Westfale in Sonntagstracht

Westfälin im Sonntagsstaat

Westfälin in Freitagsstaat

Westfälische Bäuerin

Westfälische Bäuerin II

Westfälische Bauernfrau

Westfälische Bauernsfrau

Westfälischer Bursche

Westfälischer Großbauer

Westfälischer Knecht

Westfälischer Rosschulze

Westfälisches Mädchen

Westfälisches Mädchen II

Winzerin von der Mosel

Württembergische Schwarzwälderin