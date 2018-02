Luftstewardessen in Japan

aus dem Kunstmuseum Hamburg

Fräulein Kirschblüte ganz auf der Höhe

Fräulein Kirschblüte, eine der anmutigsten Töchter Nippons, ist eine tüchtige Stewardeß bei der japanischen Luftverkehrsgesellschaft. Alle Fluggäste, sei es auf der Expreß-Linie nach Fukuoka oder auf den Strecken nach Korea und Mandschukuo, lassen sich gern die ebenso liebenswürdige wie sachverständige Betreuung des „fliegenden Mädchens“ gefallen, das behende den Tee serviert, einem Passagier eine Zeitschrift in die Hände legt oder einem anderen eine Auskunft gibt, kurzum: für alle Wünsche sorgt, so daß die Reise buchstäblich wie im Fluge vergeht. Fräulein Kirschblüte spielt hier oben zwischen Himmel und Erde die „Dame des Hauses“ und macht die Luftreisen über Land und Meer so angenehm wie nur möglich. In den meisten Expreß-Flugzeugen des japanischen Luftverkehrs begegnen wir solchen Luftstewardessen, die im wahrsten Sinne des Wortes ganz auf der Höhe sein müssen. Ihr Beruf verlangt Takt und Bildung, Zuverlässigkeit und eine widerstandsfähige Gesundheit.

„Einen Becher Tee, mein Herr?“

Fräulein Kirschblüte sorgt dafür, daß jeder ihrer Fluggäste zu seinem Recht kommt. Das ist keine leichte Arbeit, denn die großen Expreß-Flugzeuge Japans nehmen 21 Reisende auf.

Zum Dienst der Luftstewardeß gehört in Japan auch die sorgfältige Führung der Aushangtafeln, auf denen Start und Landung der Flugzeuge eingetragen werden.

Nach den Pflichten „in der Luft“ gibt es noch viele Aufgaben „an Land“, wie die Auskunftserteilung am Schalter der Luftfahrtgesellschaft.

Und hier sehen wir Fräulein Kirschblüte zu Hause im Kimono, ganz japanisches Mädchen, wie wir Europäer es uns gern vorstellen. Nur der Dienstanzug auf dem Bügel erinnert an den Beruf einer Luftstewardeß.