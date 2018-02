Links/Rechts 8.2.18

… „Interessant ist, dass die Gauck-Rede zwar von zahlreichen Medien aufgegriffen wurde, viele jedoch den zentralen Satz vom „erschreckenden Multikulti“ nicht erwähnen. Wollen sie damit Gauck vor sich selber oder die Leser vor Gauck schützen?“ …

RT: Ex-Bundespräsident Gauck zeigt sich „erschreckt“ von Folgen des Multikulti

… „Das türkische Amt für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet) hat den Bürgern des Landes empfohlen, beim Verzehr von Essen und Getränken möglichst die rechte Hand zu benutzen, um nicht in die Versuchung der Dämonen zu geraten, die das laut Prophet Mohammed mit ihrer Linken machen.“ …

RT: Die Hand des Teufels: Türkei rät Mitbürgern ab, mit links zu essen

… „Die Kaimaninseln, Hongkong, Singapur, Luxemburg, Deutschland, Taiwan, die Vereinigten Arabischen Emirate und die britische Kanalinsel Guernsey schlossen die Top-10 der korruptesten Länder laut des Financial Secrecy Index ab.“ …

RT: Studie: Schweiz und USA sind die korruptesten Länder der Welt

dr-rath: Amazon, JPMorgan Chase und Berkshire Hathaway schließen sich zur Gründung eines neuen Gesundheitsunternehmens zusammen

… „Das heute eingenommene Gelände macht rund ein Drittel der gestern noch über 1000 Quadratkilometer großen Tasche aus. Dabei ist vieles von dem, was ISIS in der Tasche noch bleibt, nahezu unbesiedelte Wüste und aus dem von ISIS bisher gehaltenen kompakten Raum ist eine Art langgestreckte Wurst geworden, die nun recht problemlos in handliche Stücke geschnitten und eliminiert werden kann.“ …

EP: Armee nimmt Dutzende Dörfer in nordwestsyrischer ISIS-Tasche ein

… „Diese Offenbarungen scheinen eine formale Änderung der Politik Israels gegenüber den terroristischen Organisationen zu verkünden.“ …

voltairenet: Die NYT enthüllt einen ägyptisch-israelischen Geheimvertrag gegen Daesch