Links/Rechts 3.2.18

Selbstverteidigung gegen kriminelle Machenschaften heisst jetzt „tritt nach“ bei der ard-NATOdschau – ein armer Haufen Speichellecker, Selbstbeflecker



ard: Umstrittenes FBI-Memo Trump tritt nach

… „Während es definitiv das Recht der Eltern ist, ihren Kindern eine Orientierung in Bezug auf Religion zu geben, darf ein solches Recht nicht die Rechte des Kindes verletzen““ …

Anm.: ojemine! Da muss aber sofort der Tacheles her, – alternativ Krieg gegen Island, die haben ja in der „Krise“ Menschenrechte verletzt – und Bankster eingesperrt – so nicht!

RT: Keine Beschneidung mehr in Island: Parlament will 6-jährige Haftstrafe für Praxis einführen

… „„Normalerweise wird die Arbeit des zentralen Nervensystems durch nachhaltigen Konsum großer Mengen Alkohol beeinträchtigt, nicht stimuliert. Andererseits ist es uns gelungen, nachzuweisen, dass Alkohol in mäßiger Dosierung für die Gesundheit des Gehirns von Vorteil ist, denn es hilft dem Gehirn „Müll“ loszuwerden”, so die Wissenschaftler.“ …

sputnik: US-Wissenschaftler offenbaren Vorteile von Alkoholkonsum

… „Ramadan ist in der Schweiz geboren, seine Vorfahren stammen aus Ägypten. Sein Großvater war Hassan al-Banna, der Gründer der konservativen Muslimbruderschaft. Kritiker werfen Ramadan vor, für eine besonders konservative und politische Auslegung des Islam einzutreten. “ …

ard: Vergewaltigungsvorwürfe – Ermittlungen gegen Islamforscher Ramadan

… „Die Mueller-Untersuchung gegen Trump ist damit für mich auch erledigt, denn die basiert auf das Steele-Dossier. Ach ja, Robert Mueller war FBI-Direktor während 9/11. Er wurde 7 Tage vorher von Bush eingesetzt. “ …

AS&R: FISA-Memo ist jetzt veröffentlicht worden

… „A 1951 agreement on the status of NATO grants the Alliance immunity from any legal prosecution.“The Organization, its property and assets, wheresoever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case the Chairman of the Council Deputies, acting on behalf of the Organization, may expressly authorize the waiver of this immunity,” Article 5 of the treaty says.“ …

rt: Libyan man who lost family to NATO bombs hopes to set precedent in European Court of Human Rights

… „Ich habe gestern einen Spruch gelesen, der aus Israel stammen soll: Ein Drittel der Bevölkerung arbeitet und zahlt Steuern, ein Drittel der Bevölkerung forscht und studiert, ein Drittel der Bevölkerung ist bereit, dieses Land unter Einsatz seines Lebens zu verteidigen. Das Problem dabei ist: Es ist immer dasselbe Drittel. Das kann man genauso über Deutschland sagen. Und ja, dafür gibt es eine Ursache: Danke, Kanzlerin!“ …

Michael Winkler: Tageskommentar 3. Hornung 2018

