Links/Rechts 28.2.18

.

… „Die Türkei hatte gestern offiziell erklärt, die UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 zu begrüßen, sich bei ihren militärischen Operationen in Syrien jedoch nicht daran gebunden zu fühlen

… Die Redaktion der Tagesschau tut so, als würde sie den Text der UNO-Sicherheitsratsresolution 2401 überhaupt nicht kennen, obwohl der UNO-Sicherheitsrat die Resolution noch am Samstag in einer Pressemitteilung im Volltext auf der Webseite der UNO veröffentlicht hat.“ …

EP: Türkische Armee und Proxies erobern letzte Grenzdörfer im syrischen Afrin-Bezirk

Karte & Video: https://twitter.com/Syria_Hezb_Iran/status/968484208170733569

… „Der Vorsitzende Richter Sergio Moro hat die Ergebnisse dieser Untersuchung akzeptiert.

Von daher muss man von einem bewussten Komplott gegen Lula seitens des Kronzeugen und der Staatsanwaltschaft sprechen. Letztere hätte die Dokumente zuvor auf ihre Echtheit prüfen müssen, bevor sie diese in die Beweisführung aufnimmt. Diese Tatsache entlarvt einmal mehr, dass die Verfahren gegen Lula da Silva dessen öffentliches Ansehen beschädigen und seinen Weg zur nächsten Präsidentschaft Brasiliens blockieren sollen.“ …

RT: Brasilien: Gefälschte Beweismittel im zweiten Prozess gegen Ex-Präsident Lula da Silva

… „„Nun will man uns auf den Nachrichtenseiten verbieten. Natürlich wegen der Meinungsfreiheit“, sagte Simonjan. “ …

sputnik: Verbannung von Sputnik aus Nachrichtenseiten gefordert

… „Der leitende Beamte der Ermittlung gibt an, es werden 100 weitere Polizisten benötigt. Bisher konnten erst 17 Prozent der Opfer befragt werden. Trotz der umfänglichen Untersuchungen, wurden erst vier Individuen verurteilt.“ …

RT: Kindesmissbrauch durch britisch-pakistanische Banden: Ermittlern in Rotherham fehlt Personal (Video)

… „Das größte Problem dieser gigantischen Pläne des neuen Napoleon der großen französischen Politik ist aber der Umstand, dass sie mit dem Vorhaben eines vereinigten Europas unter deutscher Führung partout nicht in Einklang zu bringen sind. In einer „Bundesrepublik Europa“ ist wenig Platz für einen ambitionierten Investmentbanker mit herrschaftlichen Manieren.“ …

sputnik: Ein neuer Napoleon? Macron plant „Raubzug“ durch Europa – Erstes Ziel Deutschland

… „Die Rechte an der Grabeskirche sind auf sechs Konfessionen verteilt: Katholiken, orthodoxe Griechen, Armenier, Kopten, Syrer und Äthiopier. Die Kirche zählt zum UNESCO-Welterbe.“ …

Anm.: Bibi muss einstecken, läuft nicht so gut…

RT: Jerusalemer Kirchenstreit: Israel legt umstrittene Pläne auf Eis

… „Das iranische Generalkonsulat in München bemühte sich daher bereits im Vorfeld um eine Betankung des iranischen Airbus. Dies wurde abgelehnt. Der Münchner Flughafen erklärte auf Anfrage, man verkaufe selbst keinen Treibstoff, die damit beauftragten Firmen aber hätten die Lieferung verweigert. Offenbar wurde befürchtet, durch ein solches Geschäft gegen US-Sanktionen zu verstoßen.“ …

Anm.: Spucke bleibt weg

ard: Beinahe-Eklat in München – Niemand wollte Irans Airbus betanken