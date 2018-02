Links/Rechts 27.2.18

.

… „Der türkische Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdag hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärte laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, dass es bis heute keinen Zivilisten gegeben habe, dem durch die türkisch-geführte Operation auch nur „die Nase geblutet hätte“, geschweige denn sei einer davon ums Leben gekommen.“ …

Anm.: am Bosporus regiert der politische Islam, Toleranz bitteschön!

RT: Syrien: Unzählige Menschen flüchten vor türkischen Bombardements nach Afrin

… „Oder anders gesagt, 40 Cent von jedem Dollar an Steuereinnahmen sind Zinszahlungen für die Altschulden, welche die Steuerzahler und Wähler mit ihrer Arbeitsleistung tragen müssen … und die ungeborenen Generationen sowieso.“ …

AS&R: Trump macht doppelt so viel Schulden wie Obama

… „Yorio bekräftigte seine Vorwürfe 1999 in einem Interview mit Verbitsky. Bergoglio habe ihnen im Februar 1976 geraten, ihre Versetzung zu beantragen, aber heimlich mehrere argentinische Bischöfe, darunter Juan Carlos Aramburu, abgehalten, sie aufzunehmen. Auf Versuche Aramburus, sie unbefristet zu suspendieren, habe er ihnen private Messen im Slum zu feiern erlaubt. Während ihrer Haft habe er ihren Verwandten von ihrer mutmaßlichen Erschießung berichtet; man habe bereits Totenmessen für sie gehalten.[24] Den dem Orden genannten Festnahmegrund, „dass mindestens einer von uns Guerillero sei“, müsse Bergoglio dem Militär gegeben haben.[36] Diese von Admiral Massera geäußerte Behauptung habe ihm dann wiederum als Entschuldigung dafür gedient, sich nicht für ihre Freilassung einzusetzen. Er habe nicht abgewartet, ob sie lebend freikämen.[37] Yorio erhielt die Vorwürfe bis zu seinem Tod im Jahr 2000 aufrecht.[38] Seine Schwester bekräftigte sie als Zeugin vor Gericht am 20. April 2013.[39]“ …

wikipedia: Franziskus (Papst) – Der Fall Jalics und Yorio

pp: Der Unheilige Vater: Teufel in Pontifexgestalt?

… „Meinen Glauben habe ich noch nicht verloren, jedoch ist er stark erschüttert. Das Vertrauen auf und in die Kirche ist jedoch existenziell in Frage gestellt. Ich gebe den Kirchen in Deutschland mittelfristig gesehen keine Zukunft mehr“ …

pp: Islam-Appeasement: Immer mehr gläubige Katholiken beginnen an ihrer Kirche zu verzweifeln

