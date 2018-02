Links/Rechts 26.2.18

DU: Das neue, bayerische Polizeiaufgabengesetz: „Machtbefugnisse, wie es sie seit 1945 nicht gegeben hat!“

… „„Mit der Verabschiedung der Resolution des UN-Sicherheitsrates werden wir strengstens die Versuche unterbinden, noch zusätzlich eine antirussische und antisyrische Hysterie zu entflammen und den Prozess der politischen Regelung zum Scheitern zu bringen, der nach den Ergebnissen des Kongresses des syrischen nationalen Dialogs in Sotschi neuen Schwung bekommen hat““ …

sputnik: Syrien-Regelung: Moskau verspricht harte Konsequenzen bei Torpedierungsversuchen

… „Warum die Aufregung? Islam ist doch Frieden. Wäre dem so, würde diese Kinderkacke keinen Menschen interessieren. Niemand würde über eine Gruppe Idioten berichten, die auf einer Straße in Indien Wegwerfwindeln verbrennt. Weil der Islam aber durch seine Grausamkeit und die irrationale bestialische Gewalttätigkeit seiner „Gläubigen“ mittlerweile die ganze Welt im Würgegriff hält berichten auch weltweit die Medien über derartigen Irrsinn.“ …

DU: Moslems fühlen sich von Babywindeln beleidigt

… „Nichtdeutsche machten zuletzt einen Anteil von 75 Prozent an den Tafel-Kunden aus, sagte der Vorsitzende des Vereins, Jörg Sartor, gegenüber der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ). „Wir wollen, dass auch die deutsche Oma weiter zu uns kommt“, so Sartor. Denn gerade ältere Nutzerinnen hätten sich von vielen fremdsprachigen Männern abgeschreckt gefühlt. Mit dem Aufnahmestopp habe man sich schwergetan und wisse, dass das ein „heißes Thema“ sei.“ …

sputnik: „Nazis“: Essener Tafel nach Migranten-Aufnahmestopp mit Parolen beschmiert

… „Deutschland ist in dem US-Projekt im Nahen Osten in erheblichem Maße engagiert, (in der von Admiral Arthur Cebrowski entworfenen Zerstörungs-Strategie von Gesellschaften und Staaten [6]), aber wenig in dem amerikanisch-britischen Projekt des „arabischen Frühlings“. Deutschland beherbergt und unterstützt seit dem Kalten Krieg mehrere Hauptsitze der Muslim-Bruderschaft, darunter den der Syrer in Aachen. Es hat auch an der Ermordung des ehemaligen libanesischen Premierministers Rafik Hariri teilgenommen [7]. Es hat in 2012 den Feltman-Plan der totalen und bedingungslosen Kapitulation von Syrien mitverfasst. [8]. Heutzutage ist Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft Und Politik, sein staatlicher Think-Tank, Berater von Jeffrey Feltman bei den Vereinten Nationen.“ …



voltairenet: Verwirrung der Diplomaten und Militärs in der MSC 2018

… „The London-based Airwars organization, which tracks civilian deaths in US-led airstrikes, reported earlier this year that a total of 5,961 civilians had been killed as a result of such attacks in Iraq and Syria.“ …

PTV: US airstrikes kill at least 29 civilians, injure many more in Syria’s Dayr al-Zawr

… „Earlier, a Palestinian schoolteacher told Ruptly video agency that he was savagely mauled by an Israeli military dog in a raid on his home in the West Bank. The IDF said that the troops “followed standard procedure and sent a search dog to locate people inside the establishment.”“ …

Anm.: scharfe Hunde in Häuser mit Baby, Kindern, Müttern, Greisen..: böse Feiglinge! Verbechen gegen die Menschlichkeit in besetztem Gebiet = Kriegsverbrechen!

rt: ‘Suspicious’ Palestinian fisherman killed by Israeli forces off Gaza coast