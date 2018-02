Links/Rechts 24.2.18 – II

.

… „“Wer meint, dass wir in unseren Herzen das Land weggewischt haben, von dem wir uns vor hundert Jahren zurückgezogen haben, irrt sich. Wir sagen bei jeder Gelegenheit, dass Syrien, Irak und andere Orte der Landkarte unserer Herzen nicht anders sind als unsere eigene Heimat. Überall wo der Ruf zum Gebet zu hören ist, kämpfen wir, damit eine ausländische Flagge nicht gehisst wird. Die Dinge, die wir bisher getan haben sind nichts im Vergleich zu den noch größeren Angriffen, die wir in den nächsten Tagen erwarten . Gott will es! »“ …

Anm.: deus vult (Gott will es) – Kreuzfahrermotto anno 1100 – dieses kulturelle Niveau!! Aber man darf nicht Kameltreiber oder Kümmelhändler sagen… gut ausgedacht.

voltairenet: Die Türkei kündigt an, die Invasion Griechenlands vorzubereiten

… „Während die Türkei den „völkerrechtswidrigen Einmarsch der türkischen Armee“ ins syrische Afrin vorbereitet habe, seien innerhalb weniger Wochen 31 Rüstungsexporte genehmigt worden. „Das ist skandalös“, sagte die Vizefraktionschefin der Linken“ …

ard: Waffenexporte genehmigt – Gab es doch einen schmutzigen Deal?

… „Es ist es nicht wert, in den Handlungen von Satanisten nach menschlicher Logik zu suchen”, – hat der Amerikaner geantwortet. – “Ihre Logik ist anders, sie ist ihre eigene. Und sie ist, wie die Ärzte sagen, “unvereinbar mit dem Leben”. ““ …

nem: The Daily Mail: Wie Rothschild-Agent, Chaos-Meister George Soros, die Welt durch Kauf und Einschüchterung der Freimaurer-Politiker steuert

… „Das Gremium wird für nationale Interessen missbraucht. Perfide.

.. Sieben Jahre Krieg. Zwei UN-Generalsekretäre. Zehn Vetos Russlands. 500.000 Tote. Die traurige Statistik eines Totalversagens dieser Weltgemeinschaft. Gegründet einst , um die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien. Angekommen in der dunklen Sackgasse des politischen Kalküls. “ …

Anm.: kein Wort von Terror-Sponsoren, keinmal Islam im Text… perfide, Schmierfink!

ard: Blockade im Sicherheitsrat – Ein perfides Spiel

… „Zu der geplanten Regelung über die Straßenverkehrsordnung sagte Gastel, es sei zwar gut, Rechtssicherheit zu schaffen. Er warnte aber vor einem „Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen, weil die Bundesregierung die Verantwortung auf Städte und Kommunen abwälzt„.“ …

ard: Medienbericht über Regierungspläne – Vorbote der Fahrverbote?

… „«Für uns alle, die ihn kannten, war er der Patriarch der Deutschlandkunde und ein Vorbild als Wissenschaftler-Diplomat», sagte Wladimir Miljutenko, Falins früherer Stellvertreter bei der staatlichen Nachrichtenagentur APN.

… Die Chance darauf, die Konfrontation zwischen der Nato und Russland grundsätzlich zu beenden, sei vor 25 Jahren vertan worden, sagte er 2016: «Wir sind für die Idee eines gemeinsamen europäischen Hauses eingetreten, in dem alle Nationen, alle Staaten gleiche Rechte haben.»“ …

DWN: Früherer russischer Botschafter Valentin Falin ist tot

rt: 1 in 8 French women has been raped, survey reveals