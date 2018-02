Links/Rechts 22.2.18

..

… „Möglicherweise ist das zionistische Regime gegenwärtig ohnehin nur noch eingeschränkt handlungsfähig, weil zur Abwechselung nun auch dort mal ein Regime Change anzustehen scheint.“ …

EP: Al Kaida zieht sich aus mehreren Orten in der Provinz Idlib zurück

… „Anhand der vorliegenden Informationen müsse man davon ausgehen, dass die „Bild“ einer Aktion der „Titanic“ aufgesessen sei.“ …

ard: „Bild“-Bericht über Jusos – „Titanic“ reklamiert Fake für sich

… „In Syrien findet derzeit ganz große Magie statt. Während beim Angriff der rechtmäßigen syrischen Regierung auf Terroristen und islamistische Rebellen in Ost-Ghouta sehr viele Zivilisten und vor allem Kinder ums Leben kommen, sterben beim Angriff der türkischen Invasoren auf Afrin nur Terroristen. Offenbar wurde die Munition der Türken von Allah gesegnet, so daß sie um jeden Zivilisten einen Bogen macht und sich den nächsten Terroristen selbständig sucht. Wo das steht? In den Wahrheitsmedien natürlich, allerdings zwischen den Zeilen. Da Assad als der Böse zu gelten hat, vermelden die Wahrheitsmedien dort tote Zivilisten, von getöteten Rebellen ist nirgendwo die Rede. Bei Erdogan dem Allmächtigen, gepriesen sei sein Name, kommen Zivilisten in den Meldungen nicht vor. Da die Wahrheitsmedien ja ausschließlich die Wahrheit berichten, muß es sich folglich um ein Wunder handeln. Und in dieser Weltgegend ist Allah für solche Wunder zuständig.“ …

Michael Winkler: 22. Hornung 2018

… „Auch wenn die Standpunkte der Einen und der Anderen klarer geworden sind, bleibt letztlich die Frage nach den neuen Regeln des Spiels noch offen.“ …

voltairenet: Verwirrung der Diplomaten und Militärs in der MSC 2018

… „Genau deshalb ist es laut dem Journalisten überaus wahrscheinlich, dass Belhadsch in der Tat mit einer Entschädigung von der britischen Regierung rechnen könnte. Der Gerichtsprozess hierzu sei vermutlich bereits „in seinem letzten Stadium“.“ …

sputnik: „Plan B“ – Gaddafis Sturz: Wie ihm seine Connections zum Westen zum Verhängnis wurden