eine Geburtsstätte der 8,8 Flak

aus dem Kunstmuseum Hamburg

Die Produktion der schweren und schwersten Flak seit 1941 um 315 v.H. gesteigert.

Wer Gelegenheit hatte, einen Blick in eine der gewaltigen Produktionsstätten der deutschen Rüstung zu werfen, in denen Tag und Nacht tausend und abertausend fleißige Hände die besten Waffen der Welt schmieden helfen, dem erst wird die Bedeutung der Worte klar, die Reichsminister Speer in seinem stolzen Rechenschaftsbericht über den Stand der deutschen Rüstung am 5. Juni 1943 sprach: „Wir werden der Front neue Waffen, Panzer, Flugzeuge und U-Boote in einer Zahl zur Verfügung stellen, die es unserem Soldaten mit seiner persönlichen unübertrefflichen Überlegenheit als Kämpfer gegen unsere Feinde ermöglicht, diesen Kampf nicht nur zu bestehen, sondern endgültig zu siegen …“

In einem der zahlreichen Werke, in denen die beim Feind so gefürchteten 8,8-cm-Flak-Geschütze hergestellt werden. Aus der Gießpfanne wird flüssiger Stahl in die Kokillen (Gußformen) gegossen. Die daraus gewonnenen Stahlblöcke bilden das Ausgangsmaterial für die schweren Geschützteile, wie Rohre, Bodenstücke, Verschlußteile usw. Gegen das gleißende Licht und die große Hitze (1500 bis 1600 Grad C!) schützen sich die Arbeiter durch Lederschürzen und farbige Gläser

Ein aus der Kokille gewonnener Stahlblock wird unter der gewaltigen hydraulischen Presse, die eine Leistung von 200 Tonnen entwickelt, zu einem Rohr-Rohling ausgeschmiedet. Das Schmiedestück hängt an einer schweren Kette, die vom Kranführer elektrisch bewegt wird

Mit Hilfe eines Tastzirkels kontroliiert ein Schmied den vorgeschmiedeten Außendurchmesser eines Rohlings. So leicht diese Handhabung aussehen mag, so anstrengend ist sie, denn dem Arbeiter strahlt eine Hitze von 1200 Grad C entgegen.

Und nun liegen sie da, die unter der großen Presse geschmiedeten Rohlinge, und warten auf ihre weitere mechanische Bearbeitung. Aus diesen klobigen Stücken sollen im Verlauf des Arbeitsprozesses 8,8-cm-Flakgeschützrohre werden.

Hier sehen wir ein Exemplar das bereits gehörig „geschliffen“ worden ist. Damit das Rohr beim Bearbeiten auf der Bohr- oder Drehbank schlagfrei läuft, wird es mit Hilfe einer Meßuhr, die mit hundertstel Millimeter Genauigkeit arbeitet, ausgerichtet.

Ein Arbeiter kontrolliert an der Bohrbank den Durchmesser des Mantelrohres eines 8,8-cm-Flakgeschützes.

Und hier ist der Geschoßsockel schon weit gediehen. Dem Schneckenkranz werden noch sorgfältig „die Zähne gefeilt“.

Ein Elektromonteur baut in einen Kabelkasten der 8,8-cm-Flak die elektrischen Leitungen der Befehlsapparate ein.

Dem Arbeiter muß genau angegeben werden, wo er die einzelnen Arbeitsvorgänge, wie Bohren und Fräsen, vorzunehmen hat. Mit der Anreißnadel werden diese Stellen an einer Oberlafette „angerissen“.

„Und jetzt ist das Werk vollendet…“ möchte man mit Schiller sagen. Nein, erst muß das fertige 8,8-cm-Flakgeschütz noch auf Herz und Nieren geprüft werden. Monteure mit besonderen Fachkenntnissen kontrollieren die elektrische Anlage. So entstehen die Flakgeschütze am laufenden Band, Meisterstücke der schaffenden deutschen Heimatfront.