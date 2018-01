Links/Rechts 3.1.18

… „So gebe es etwa seitens westlicher Feministinnen, Menschenrechtsgruppen und Regierungsvertretern keine Solidaritätsbekundungen mit der Jugendlichen. Ganz im Gegenteil etwa zum Fall der jungen Pakistanerin Malala Yousafzai, die für ihr unerschrockenes Vorgehen und ihre Kritik an den Taliban, deren Opfer sie wurde, gefeiert und hofiert wurde.“ …

RT: Israelisches Militärgericht: Anklage gegen sechzehnjährige Palästinenserin

… „ Präsident Hernández wies jedoch seinen Botschafter an, gegen die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen über den Status von Jerusalem zu stimmen; eine gegen die Vereinigten Staaten und Israel gerichtete Resolution. Das Weiße Haus nahm sofort zu Gunsten von Hernandez am Ende der Abstimmung in New York Stellung.“ …

voltairenet: Die Vereinigten Staaten bestimmen den Präsidenten von Honduras

… „General Ríos Montt war der Bruder des katholischen Bischofs Monsignore Mario Ríos Montt. … Am wichtigsten ist jedoch, dass er 300 israelische Berater bekam, die seine Armee bildeten und mit denen er ein Experiment mit den Maya-Indianern ausführte.“ …

voltairenet: Israel, Guatemala und die Apartheid

… „Wenn wir zurück blicken, so sehen wir eine erschreckende Anzahl von vergewaltigen, missbrauchten oder gar, meist bestialisch, ermordeten Bürgern in unserem aber auch in anderen wertewestlichen Ländern. Dazu dürfte noch eine schockierende und mit beträchtlicher krimineller Energie unterdrückte Dunkelziffer kommen. “ …

saker2.0: Dies und Das – Neues Jahr, neue Zeit

… „Die Einzigartigkeit des „Schkwal“ ist auch der Tatsache zu entnehmen, dass bis dato kein anderes Land solch einen superkavitierenden Torpedo in Serie produzieren konnte.“ …

sputnik: Russland modernisiert Superkavitations-Torpedos: „Schlagendes“ Argument der Zukunft