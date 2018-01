Links/Rechts 26.1.18

.

… „„Das ist typisch für rot-grünes Berlin. In all diesen Fällen kann man symbolisch sagen, Sie alle von den bremsenden Altparteien, gucken Sie mal auf Ihre Hände, haben politisch, symbolisch Blut daran kleben von den getöteten Opfern in Deutschland in den letzten Jahren. Genau so ist das.“ Lehmann hatte nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa unter Bezug auf eine Fernsehsendung zuvor von einer „Ficki-Ficki-Anleitung“ für Flüchtlinge gesprochen. Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) unterbrach die Landtagssitzung daraufhin. Sie kündigte an, eine Sitzung des Ältestenrates einzuberufen. Auf Widerworte im Saal entgegnete Brakebusch, sie habe das Hausrecht im Landtag.“ …

ard: Nach AfD-Rede: Abgeordnete verlassen den Saal

… „Aufgrund des „Schutzes der minderjährigen Protagonisten“ hat der öffentlich-rechtliche Kinderkanal den Beitrag auf seiner Webseite gelöscht.“ …

sputnik: Skandalöses Video: KiKa lehrt Jungen BHs zu öffnen

… „Kritik hatten nicht nur konservative Kräfte aus dem Umfeld der AfD geübt, die generell Anstoß an einer, wie sie es nennen, „Früh-“ oder „Hypersexualisierung“ von Kindern durch aktive Konfrontation mit Inhalten dieser Art nehmen. Sie werfen Fernsehverantwortlichen und Bildungspolitikern vor, auf diese Weise „ideologische Gesellschaftsexperimente“ bedienen zu wollen, die auf Ideen wie jene des umstrittenen Psychologen Wilhelm Reich oder der 68er-Studentenbewegung zurückgehen. Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel forderte gar eine Einstellung des Sendebetriebs von KiKa.“ …

RT: „Schamgefühl überrollt“: KiKa bringt pubertierenden „Migranten-Jungs“ das Öffnen eines BHs bei

… „Der neue FPÖ-Innenminister Herbert Kickl erklärte, sein Parteifreund Landbauer sei zu dem Zeitpunkt, als dieses Liederbuch in Umlauf gebracht worden sei, elf Jahre alt gewesen.“ …

ard: Skandal um Nazi-Lieder – FPÖ-Kandidat sorgt für Empörung

… „Wenige Sekunden nach Zündung der Oberstufe sei der Kontakt zur Trägerrakete verloren worden, sagte der Chef des Betreibers Arianespace, Stéphane Israël.

… Die europäische Trägerrakete Ariane 5 gilt als sehr zuverlässig, sie hatte zuvor 82 erfolgreiche Missionen in Serie absolviert“ …

ard: Funkstille beim Start von Ariane-5

… „Nach türkischen Angaben hat die US-Führung eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone entlang der türkisch-syrischen Grenze vorgeschlagen.“ …

Anm.: dahin läuft der Hase und wird zum endgültigen Zündsatz im Grossen Orient

ard: Erdogan weitet Offensive aus

… „Aus anderen Recherchen von abgeordnetenwatch geht auch hervor, dass Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) neben seinem öffentlichen Amt unter anderem für die Landwirtschaftliche Rentenbank, die Deutsche Atlantische Gesellschaft und das American Jewish Committee tätig war.“ …

RT: „Betrug an Bürgern“ – Abgeordnetenwatch veröffentlicht Nebenverdienste der Abgeordneten

… „Pfuschis Schrottwehr hat 190 von 350 bestellten Schützenpanzer Puma bekommen. Allerdings nur in einer Basisvariante, bei der die Truppe mal hineinschnuppern kann, wie sich richtige Panzer anfühlen. 40 Pumas sollen 2023 an die Schnelle Eingreiftruppe der NATO überstellt werden. Dafür benötigen sie eine kleine Nachrüstung, die nur 500 Millionen Euro kosten soll. Ursprünglich sollten die Pumas die alten Marder ablösen, doch ob das plangemäß gelingt, steht in den Sternen…. Jedenfalls plant Pfuschi ihr Versagen langfristig. 2027 soll die Bundeswehr eine voll einsatzfähige Division für die Landes- und Bündnisverteidigung bereitstellen. Schon jetzt ist absehbar, daß das nicht gelingen wird. 2032 sollen es sogar drei Divisionen sein. Vermutlich hofft Pfuschi auf die Armee Wenck.“ …

Michael Winkler: Tageskommentar 26. Hartung 2018

… „Jene Kräfte, die mit allen Mitteln zu verhindern suchen, dass die syrische Bevölkerung in ihren eigenen Regionen an die Macht kommt, werden sich der Entschlossenheit der Türkei und der syrischen Nationalarmee stellen müssen. Wir haben uns mit Ankara in allen Fragen geeinigt. Manbidsch ist nicht das endgültige Ziel; wir werden nicht aufhören, bis Hasakah, Ayn Issa, Ayn al-Arab, Ras al-Ayn, Al-Malikiyah und Tal Abyad von den YPG befreit sind.“ …

Anm.: wenn das nicht ein Internationales Kriegsverbrechen Erdogans dinglich beweist… – kein Wunder, dass der Klotz zurückrudert…

RT: FSA-General und ehemaliger CIA-Schützling droht mit Angriff auf US-Armee in Syrien