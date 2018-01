Links/Rechts 17.1.18

… „Vor einigen Monaten brachte die Verfassungsversammlung das Gesetz gegen den Hass auf den Weg, mit dem sich jegliche Kritik unterdrücken lässt“ …

Anm.: Hassgesetz Venezuela = böse! – Hassgesetz BRD = supergut!

ard: Venezuela „Staatsfeind Nr.1“ ist tot

7 tote „Terroristen“ (lt. Perez auch Frauen und Kinder im Haus), Behauptung über 2 Tote (Kopfschüsse) und 7 weitere schwerverletzte Beamte.

Hier noch ein etwas länger geschnittenes Video mit der vorletzten Kommunikation, in der ein noch unverletzter Perez aufgeben will und erklärt, dass er und seine Leute keine Verbecher sind, sondern verfassungsmässig gegen die Korruption und den Hunger im Lande kämpfen. Wem fällt übrigens was an der Terrorliste auf?

hier eine Filmaufnahme des kürzlichen Perez-Überfalls auf eine Militärkaserne, bei dem 26 Gewehre erbeutet wurden – dabei keine Toten und Verletzten…

… „Die beschädigten, aber noch flugfähigen Maschinen seien zum Teil in niedriger Höhe zu anderen Flughäfen in Libyen geflogen worden, sagte der Flughafendirektor weiter. Nach Angaben eines Sprechers der staatlichen libyschen Fluggesellschaft Afriqiyah Airways verbleibe der Linie eine einzige funktionstüchtige Maschine. “ …

RT: Luftverkehr am Flughafen Tripolis nach schweren Gefechten eingestellt – mindestens 20 Opfer

… „Zu den Hauptanforderungen der Weltbank zählen laut dem Portal Änderungen der Zuständigkeiten des Gerichtes und Änderungen der Qualifikationsanforderungen an die Richter.

Darüber hinaus sollte dem Aufsichtsrat das Recht eingeräumt werden, gegen die Aufstellung ungeeigneter Kandidaten für die Positionen der Richter ein Veto einzulegen.“ …

sputnik: Geduld am Ende? – Weltbank droht Poroschenko mit Zahlungsentzug

