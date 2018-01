Links/Rechts 10.1.18

… „Weinsteins Entlarvung war wichtig, aber genug ist genug. Das ständige Anprangern der Methoden oder das Denunzieren der Männer würde letztlich zu einem Puritanismus führen und Moralaposteln oder religiösen Extremisten in die Hände spielen. Dann seien nämlich keinerlei sexuelle Anspielungen mehr möglich.“ …

Anm.: Chapeau, Madame Deneuve! Merci!

ard: Kritik an #metoo-Debatte – Der Irrtum der Madame Deneuve

… „“Elektrisches Fischen ist weithin als zerstörerisch bekannt und ist in den meisten Fischerei-Nationen auf der Welt verboten, auch in China„, mahnt jetzt eine Gruppe vor allem französischer und britischer Nichtregierungsorganisationen (NGO) und Fischereiverbände in einem eindringlichen Brief an den zuständigen EU-Kommissar Karmenu Vella“ …

ard: EU prüft Ausweitung – NGOs wollen Elektrofischen verhindern

… „Die Bundeswehr ist unter Druck: Das deutsche Militär ist an 14 Auslandseinsätzen im Rahmen der NATO, der Vereinten Nationen oder anderer Bündnisse beteiligt. Gleichzeitig soll die Bundeswehr wieder stärker die Landesverteidigung sicherstellen.“ …

ard: Minderjährige Rekruten – Notwendiger Nachwuchs oder „Kindersoldaten“?

Anm.: Günter Öttinger´s Lieblings-Italiener, aha…

ard: Großrazzia – Mehr als 160 Mafiosi festgenommen

… „Yair: „Mein Vater hat Deinem Vater 20 Milliarden Dollar organisiert, dann kannst Du mir ja wohl 400 Schekel geben.““ …

ard: Sohn plaudert über Gasdeal – Netanyahus Sorgenkind

… „Heute Morgen, am 8. Januar, sagen führende arabische Medien, dass der ehemalige Präsident in Schiras verhaftet wurde, und dann mit Zustimmung des Führer Ali Khamenei Hausarrest bekam.“ …

voltairenet: Was spielt sich im Iran ab?