Links/Rechts 1.1.18

… „Die Manipulation oder der Verlust solcher Dokumente bedeuten den ersten Schritt hin zur Geschichtsfälschung.“ …

RT: Großbritannien: Sensible Akten aus Staatsarchiv verschwunden

… „Dabei kamen sie per 22. Dezember 2017 auf sage und schreibe 9.294 versiegelte Anklageschriften:“ …

n8w: Aktualisierte Zahl der versiegelten Anklageschriften in den USA

… „Freilich ist das Video nicht aktuell, sondern aus dem Jahr 2011, und es kommt auch nicht aus dem Iran, sondern aus Bahrain, wo von den USA unterstützte saudische Soldaten die Demokratiebestrebungen der Mehrheit der bahrainischen Bevölkerung im Jahr 2011 blutig unterdrückt haben. …



… Oops. Bewaffnete Männer, die versuchen, Polizeiwachen und Militärstützpunkte zu erobern, nennt man in der staatlichen deutschen Hasbara also nun Demonstranten? Soviel Regime-Change-Schaum vor dem Mund der Tagesschau könnte sogar Opa Egon und Oma Erna auf ihrem Sofa auffallen.“ …

EP: „Bewaffnete Demonstranten“ versuchen im Iran „Polizeiwachen und Militärstützpunkte zu erobern“

… „“Ich will Außenminister werden. Egal, ob unter einer Groko oder unter einer CDU-Minderheitsregierung. Und wenn das nicht klappt, dann meinetwegen in der Türkei. Hauptsache, Außenminister! Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich bin mit der Kanzlerin in der Sauna verabredet.“

Cem Özdemir, künftiger Außenminister“ …

titanic: Was sich Promis für 2018 vornehmen

… „Während der Flüchtlingskrise sind Tausende Migranten innerhalb kürzester Zeit in die Stadt gezogen. Nach offiziellen Angaben beträgt der Migrantenanteil jetzt 36 Prozent.“ …

sputnik: Täter mit Migrationshintergrund? Mädchen in Silvesternacht angeschossen

… „„Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch“, schrieb von Storch. „Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?““ …

ard: Islamfeindlicher Tweet Polizei erstattet Anzeige gegen von Storch

… „Der Tweet wurde umgehend wieder gelöscht. Zudem gab von Storch an, dass der Tweet nicht von ihr geschrieben worden sei. Ihr Team habe den „Schrotttweet“ verfasst. Sie selbst sei nur telefonisch darüber informiert worden, sei momentan in einem 13.000 Kilometer entfernten Funkloch, in dem sie eine „Twitterpause“ machen würde, erläuterte von Storch.“ …

RT: Netzwerkdurchsetzungsgesetz: Ab jetzt geht es los