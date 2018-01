Links/Rechts 3.1.18 – II

DU: Das jordanische Fernsehen diskutiert bereits die Zeit nach der islamischen Machtübernahme in Europa!

… „Die finnische Regierung hat öffentlich eingeräumt, dass es deutliche Hinweise dafür gibt, dass der Impfstoff gegen Schweinegrippe Narkolepsie verursachen kann. Bei 79 Kindern konnte eine vorliegende Narkolepsie-Erkrankung mit der Schweinegrippeimpfung in Verbindung gebracht werden.

… Schaut man hinter die Kulissen der statistischen Rechenkünste der Wissenschaftler, sieht das nämlich ganz anders aus. Die Wahrheit ist, dass gerade mal 1,5 aus 100 geimpften Menschen durch die Grippeimpfung geschützt werden – oder anders herum gesagt: bei 98,5 von 100 geimpften nützt die Grippeimpfung gar nichts.

… Was das Ganze noch schlimmer macht ist die Zurückhaltung von Informationen. Anstatt Krankheiten vorzubeugen, indem den Menschen Informationen über eine gesunde Lebensweise zur Verfügung gestellt werden würden, weigern sich medizinische Behörden und Impfstoffhersteller dagegen, beispielsweise Vitamin D als einen Nährstoff zu empfehlen, der effektiv zur Prävention von Grippeerkrankungen eingesetzt werden könnte.“ …

p-tv: Impfen verursacht Nervenschäden

… „Für mich war Polen und Ungarn eine Opposition in der EU, die mir gefiel! Das wird sich ändern. Die Führungsriege in Polen ist ausgewechselt worden. Plötzlich kommen positive Stimmen zur Merkel – unfassbar – !!! Das folgende Video bitte unbedingt ansehen! In dem Video, auf einem Foto, sind 2 Schlapphüte zu sehen. Die gehören zu einer Gruppe von 6 Schlapphüten. Immer wenn diese Herrschaften auftreten, gibt es gewaltige Veränderungen auf dieser Welt. Das verfolge ich seit über 30 Jahren. Das sind die unbekannten „Mächtigen“ dieser Welt! Sie haben die Wende zur Einheitsregierung eingeläutet!“ …

Polen: Der trojanische Premierminister

… “ Die Brüder stammen aus der Stadt Deir ez-Zor im Osten Syriens. Da herrsche der „Daesh“, wie der Islamische Staat (IS) dort genannt wird, erzählen Ali und Rabaae (FOTO). Tatsächlich befindet sich die Stadt seit 2011 mitten in der Bürgerkriegszone. 2014 brachte der IS dort 700 Zivilisten um. Rabaae hat es bei einer Bombardierung erwischt – von wem, ist nicht ganz klar.“ …

Anm.: nahezu sicher zwei IS-Hirnis – wer sonst flieht bei Rückeroberungserfolg? Vielleicht erkennt sie jemand dank dem Foto…

pe: Kandel: Max & Moritz als internationale Begegnungsstätte eröffnet: „Bomben fielen auf unsere Straße, alles brannte“