Links/Rechts 8.12.17

… „Als Beispiel führen sie in ihrem 39-seitigen Bericht die Überwachung von Bürgern aus drei EU-Ländern an. Hier bemängeln die Kontrolleure, dass ein mögliches Fehlverhalten des BND überhaupt nicht angemessen überprüft werden konnte, da dieser keine ausreichende Einsicht in die Vorgänge gestattet habe. Wie es heißt, sollen auch die Kontrollbesuche beim BND in Pullach und Rheinhausen für die Mitglieder des Gremiums frustrierend gewesen sein. Im baden-württembergischen Rheinhausen findet die Satelliten-Aufklärung des Auslandsnachrichtendienstes statt. Dort wollte man die Kontrolleure gar nicht erst reinlassen.“ …

ard: Bericht des Unabhängigen Gremiums Wenn BND-Kontrolleure nicht kontrollieren können

… „In einer E-Mail der US-Botschaft an Nisman vom 27. Februar 2008 heißt es:

„Es sollte weder die syrische noch die lokale Spur weiterverfolgt werden. Dies könnte sonst den internationalen Fall gegen die angeklagten Iraner abschwächen.““ …

ard: Ermittlungen in Argentinien: Haftbefehl gegen Ex-Präsidentin

… „Eine derartige Farce kann nur in Merkel-Deutschland passieren. Statt die existenzgefährdeten Kommunen von der diktatorischen Migrantenzuweisung zu befreien, wird ihnen noch erlaubt, zusätzliche Kontingente aufzunehmen. Dabei müssen Verlust machenden Adressen nach der Gemeindordnung „Zwangssparen“ und Steuern und Gebühren erhöhen, was in Altena bei der Grundsteuer-Erhöhung umgesetzt wurde.“ …

DU: Fall Altena: Die Kommunen bluten aus, während sich Willkommenspopulisten feiern lassen!

… „Er nennt den Rassismus der Weißen die größte Gefahr, von der die Welt bedroht ist. So ist es natürlich nicht. Selbst Super-Kapitalisten haben seit langem erkannt, dass die Front zwischen den Superreichen und den Armen verläuft. Folglich ist auch nicht Trump der gefährlichste Mann, sondern die EinProzentMafia, an deren Bändel er rumhampelt. Trotzdem, lest diesen sehr langen Essay in Ruhe durch. Ihr werdet auf manches Aha-Erlebnis stoßen.“ …

einartysken: Wie die Koloniale Gewalt zu uns kam: Die hässliche Wahrheit des Ersten Weltkrieges.