Links/Rechts 4.12.17

DU: Ein zwei Minuten Video zeigt alles, was man zur Glaubwürdigkeit von Angela Merkel wissen muss!

… „“Sie muss sich für ihre Taten verantworten, politisch und juristisch. Deswegen betreiben wir den Untersuchungsausschuss Merkel, damit sie als das, was sie ist, in die Geschichte eingeht: die größte Rechtsbrecherin der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wir werden mit Angela Merkels Rechtsbrüchen aufräumen und ihr politisches Erbe abräumen“, polterte Beatrix von Storch am Sonntag in ihrer Bewerbungsrede für den Posten des zweiten Beisitzers im Bundesvorstand.“ …

RT: Von Storch auf AfD-Parteitag über Kanzlerin: „Merkel größte Rechtsbrecherin nach Zweitem Weltkrieg“

… „Viele Honduraner sprechen derweil von einem Art Dejà-Vu unter umgekehrten Vorzeichen. 2009 war mit Unterstützung der USA und auch deutscher Stiftungen der demokratisch gewählte Präsident Manuel Zelaya in einem zivil-militärischen Putsch aus dem Amt gejagt wurde. Von den politischen und gesellschaftlichen Erschütterungen dieses vom Westen legitimierten Putschs hat sich das mittelamerikanische Land bis heute nicht erholt.“ …

RT: Nach mutmaßlichem Wahlbetrug in Honduras: Ausnahmezustand und Massenproteste

… „ob er mit seinem Hedgefond „Quantum“ den globalen Finanzmarkt manipuliert, ob es 18-Milliardenspenden für seine globalistischen, Länder zersetzenden Organisationen oder seine Thinktanks sind, die direkt Einfluss auf Parlamente und Regierungsvertreter nehmen – Soros scheint tatsächlich die Geschicke der Welt maßgeblich mitzubestimmen.“ …

DU: Der wahre Größenwahn von George Soros: „Ich bin eine Art Gott und ein Denker wie Einstein“

… „Seit der von den Houthis geführte Machtübernahme im Jemen im Jahr 2014 hat die westliche Welt bewusst versucht, die Bewegung entweder als „vom Iran unterstützte Gruppe“ oder als „Rebellenmiliz“ darzustellen. Beide Behauptungen sind tatsächlich falsch.

… Menschen aus allen Teilen der jemenitischen Gesellschaft, von allen Seiten der politischen Landschaft, haben sich an der Front gegen die Invasionstruppen zusammengetan. Und eine einheitliche Nation ist immer schwerer zu schlagen.“ …

Gegenfrage: Houthis: Terroristen oder Revolutionäre?