Links/Rechts 3.12.17

… „Er sagte weiter: „Wir müssen uns gut überlegen, ob wir mit zwei Diktaturen in der jüngeren Geschichte in einem Land leben wollen, in dem es keine privaten Rückzugsort mehr gibt und der Staat alles darf, was technisch möglich ist.““ …

Gegenfrage: Vorstoß des Bundesinnenministeriums: Regierung will angeblich Zugriff auf alle Internet-Geräte

… „Jetzt kommt dazu aber automatisch eine zweite Frage: Wieso haben die Russen das nicht gesehen? Falsch. Natürlich haben sie das gesehen. Warum haben sie dann diesem Spektakel seit Monaten zugeschaut, vor allem dem Verbrechen in Raqqa, wo tausende Terroristen PLUS ihren Familien PLUS ihren leichten und schweren Waffen von den Amis zu ihrem nächsten Einsatzpunkt transportiert worden sind.“ …

einartysken: Wichtiger Update zum Artikel: Auf welcher Seite stehen wir denn?

… „„So werden von dem Personenkreis bei Tageslicht auf offener Straße Diebstähle begangen, wo immer sich die Möglichkeit bietet. Seit 2017 ist die Zielrichtung dabei auf Handtaschen ausgerichtet, die überwiegend von Frauen in Fahrradkörben transportiert werden.“

… „Die Stimmungslage entwickelt sich selbst in bisher stabilen Stadtbezirken in eine bedrohliche Richtung. Das Grundvertrauen, dass der Staat seine Bürger schützen kann, ist nicht mehr vorhanden“, konstatiert der Bürgermeister.“ …

sputnik: „Staatsversagen“: Mannheim hilflos gegen Gruppe minderjähriger Brutalo-Flüchtlinge

… „„Nach Auszählung von 57 Prozent der Stimmen hatte Nasralla von der „Allianz der Opposition gegen die Diktatur“ am Montagmorgen (Ortszeit) mit 45,17 Prozent deutlich vor dem konservativen Amtsinhaber Hernández mit 40,22 Prozent gelegen (Putschisten in Honduras an der Wahlurne besiegt?).“ Und dann stürzten seltsamerweise die Computer alle ab und als sie irgendwann wieder in Gang kamen, da waren Schwuppdiwupp die 5 Prozent Vorsprung von Nasrallah spurlos verschwunden. Und das war genau das, was Nasrallah gleich befürchtete, dass die Regierungsmafia so lange zählt, bis das Ergebnis stimmt“ …

einartysken: Umwerfende Nachrichten, die Mainstream übersieht

… „In Chicago verspricht der demokratische Bürgermeister Rahm Emmanuel 1,3 Milliarden Dollar an Steuererleichterungen. Ein spezielles Gesetz erlaubt es Amazon dabei, die Einkommensteuer seiner Angestellten direkt einzubehalten. Statt mit den Steuereinnahmen Straßen und Schulen zu unterhalten, geht das Geld direkt zurück an Amazon. Die private Initiative ‚Good Jobs First‘ kritisiert dies. Firmen werden damit indirekt zu Steuereinnehmern neben dem Staat gemacht.“ …

RT: „Money for nothing“ – Wie Steuergelder Amazons neue Zentrale finanzieren