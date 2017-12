Links/Rechts 26.12.17

.

… „Debka schreibt auch, dass die Dschihadisten-Gruppen im Gebiet mit Israel zusammenarbeiteten und stolz waren, dass die IDF ihnen zu Hilfe kommen würde. Doch die rührte keinen Finger und Debka ist jetzt bekümmert, dass die Dschihadisten jedes Vertrauen in Israel verlieren werden.“ …

einartysken: Die Syrische Armee kämpfte eine Terroristen-Basis bei den Golanhöhen nieder

… „Der Internetgigant will nämlich über 4.000 Satelliten in Erdumlaufbahnen verschiedener Höhen bringen, um ein global zugängliches Internet aufzubauen.“ …

sputnik: Neues SpaceX-Projekt – Die superschwere Rakete, die nicht fliegen will

… „Was macht aber der ach so „christliche“ Westen? Er unterstützt weiterhin die verbliebenen Reste des intoleranten und mörderischen Islamischen Staat, der keinen anderen „Glauben“ neben sich duldet und alle Ungläubigen einen Kopf kürzer macht.“ …

ASR: Weihnachten 2017 in Syrien

… „Es kam auch heraus, dass die Opferzahl sich gleichermaßen auf Republikaner wie Demokraten verteilt. Die Namen der Täter bleiben geheim, sie werden in keinster Weise bestraft, genießen also absolute Straffreiheit, können mit ihren Schweinereien unbekümmert fortfahren, der Staatsbürger bezahlt ja die Rechnung. Und pro Nase wurden ca. 65.000 $ ausbezahlt. Jetzt endlich wissen wir den Grund, warum die Bänke im Kongress immer fast leer sind.“ …

einartysken: Die Gangster-Natur des Staates & Der Kongress sucht ein Bordell

… „Wo sind aber die Vorteile für Österreich in der ganzen Angelegenheit? Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass es überhaupt dazu kommt. Das Hauptziel der Aktion wurde allein schon mit der Idee erreicht, und die Reaktionen der Nationalisten in Italien sowie die Zerwürfnisse, für die der Vorstoß in großen Breiten der Südtiroler Gesellschaft (nicht nur italienischer Muttersprache) gesorgt hat, sind Zeugnisse dafür.“ …

Verfassungsblog: Doppelpass in Südtirol?

… „Der Legende nach haben die katholischen Mönche in St. Gallen Freibier ausgeschenkt, wenn die Protestanten zum Gottesdienst riefen. Mit der Taktik „Helles statt Höllenfeuer“ hatten die Klosterbrüder die potenziell große Wirkung kleiner Anreize verstanden. Eine Lektion, die in St. Gallen nie vergessen wurde, wie es scheint.“ …

standard.de: Die Schweiz stimmt über ein komplett neues Geldsystem ab

… „Und nun, 241 Jahre später, veröffentlicht “Q“ ausgerechnet dieses Bild auf 8chan und dasselbe Bild wird vom Verteidigungsministerium am heutigen Tage ebenfalls in die digitale Welt gebracht – und zwar auf deren Gezwitscherkonto:“ …

n8waechter: Der »Sturm« ist da!

… „Abschnitt 13. Diese Anordnung ist nicht dazu bestimmt, ein Recht oder einen Vorteil zu erzeugen, materiell oder verfahrenstechnisch, per Gesetz vollstreckbar oder durch Billigkeit durchsetzbar durch irgendeine Partei, gegen die Vereinigten Staaten, ihre Abteilungen, Agenturen, Behörden oder Körperschaften, ihre Beamten, Angestellten, oder Agenten oder irgendeine andere Person.“ …

Anm.: oha: wild wild west

TG: Donald Trumps Executive Order ~ 21 Dezember 2017