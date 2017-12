Links/Rechts 24.12.17

.

Frohe Weihnachtstage, Frieden, Gesundheit und Glück sowie ein Gutes Neues Jahr 2018

… „Der andere stellvertretende Außenminister, Sergej Rjabkow, sagte, die US-Regierung habe eine „Linie überschritten“. Die USA könnten nicht länger eine Vermittlerrolle beanspruchen. „Washington hat versucht, sich als ‚Vermittler‘ darzustellen. Aber es ist kein Vermittler. Es ist ein Komplize beim Anheizen eines Kriegs„, so Rjabkow weiter.“ …

ard: Waffen für die Ukraine – Empörung in Russland über US-Ankündigung

… „Jemand wie ich, der 1949 geboren ist, hätte nie zu hoffen gewagt, das der Eiserne Vorhang fällt, dass die Rote Armee so friedlich aus Deutschland abzieht, hätte nie gedacht, dass die deutsche Wirtschaft so große Chancen in Russland hat und vice versa und wir uns in Bayern über russische Gäste freuen, die bei uns einkaufen.“ …

sputnik: „Ich find’ den Putin gut, ich würde ihn wählen“ – Peter Gauweiler (CSU) EXKLUSIV

… „Alle drei Titel zusammengenommen erreichten in der 47. Kalenderwoche nur 361.948 Einzelverkäufe – ein neuer gemeinsamer Negativrekord. Erst fünfmal in der gesamten Historie der drei Magazine landete das Trio unter der 400.000er-Marke, davon dreimal innerhalb der letzten drei Wochen. Ein besorgniserregender Trend für die Macher“ …

RT: „Leitmedien“ ohne Käufer – Historisches Verkaufstief von Spiegel, Stern und Focus

… „Die Kammer weigerte sich, das Angebot einer Zeugenaussage des ehemaligen Direktors von Interpol, Ronald Noble, zugunsten der Angeklagten zu betrachten.“ …

voltairenet: Argentinien verfolgt Cristina Kirchner für ein imaginäres Verbrechen

… „Osterlohs Jahres-Grundgehalt betrug nach eigenen Aussagen bisher rund 200.000 Euro. Nach der Deckelung liegt das Grundgehalt bei rund 96.000 Euro. In der Spitze habe es, abhängig vom VW-Erfolg mit Boni, einmal bei 750.000 Euro gelegen.“ …

Anm.: Juda´slohn

RT: Nur noch 8.000 Euro im Monat: Volkswagen kürzt 14 Betriebsräten vorläufig das Gehalt

… „When out on the lawn at Langley there arose such a clatter,

The media tried to ignore it but Patriots know what’s the matter.

The shadow government being invaded by the Marines,

Bound and determined to restore the Republic by any means.“ …

WHR: TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS