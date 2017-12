Links/Rechts 20.12.17

.

… „Laut Neubauer kam die Bitte für diese Initiative von der deutschsprachigen Bevölkerung der autonomen Region.“ …

sputnik: Wiener Pass-Offerte gegen Rom: Kurz will deutschsprachige Südtiroler einbürgern

… „Das Projekt würde Russland und Deutschland fest verbinden. Gazprom würde Polen mit Nord Stream 2 angeblich einem Preisdiktat unterwerfen.“ …

sputnik: Polnischer Premier zu „Todesstoß“ gegen Ukraine

… „Tausende Protestierende waren wütend über ungezahlte Löhne und Gehälter, forderten den Abtritt der Regierung der kurdischen Autonomieregion und setzten Parteibüros der einflussreichsten Parteien der Region sowie Stützpunkte von kurdischen Ministerien und Sicherheitskräften in Brand.“ …

EP: Unruhen im kurdischen Autonomiegebiet des Irak

… „Forscher von der Regierungsstiftung für zukunftsorientierte Forschungen (FPI) brachten einen lebenden Dachshund in ein mit spezieller Flüssigkeit gefülltes Aquarium. Das Tier brauchte etwas Zeit, um sich anzupassen, und begann dann, normal zu atmen. “ …

sputnik: Flüssigatmung für U-Boot-Crews: Neuartige Technik in Moskau vorgestellt

… „Kurz, es zeigt sich, dass ein Sonderermittler nach dem anderen gehen muss, weil er/sie in erheblicher und hässlicher Weise in Schmutz der übleren Art verwickelt war oder ist – und zwar so tief und schlimm, dass er/sie nicht mehr haltbar ist.“ …

saker 2.0: Dies und Das – Gefährliche Manöver, Wahrheitsjudo und Verbrecher-Poker

… „Natürlich hat Assad Putin höflich und auch aufrichtig für die wertvolle Hilfe gedankt. Aber er muss sich enttäuscht fühlen, wenn nicht gar „überfahren“, zumal Putin wieder mehrmals betonte, dass er „nicht unser Alliierter ist“. Ist das nicht Haarspalterei? Man kämpft gemeinsam einen tödlichen Kampf aus, Syrien tritt den Hafen Tartus und die Luftwassenbasis Kheimim an Russland ab, aber sie sind keine Alliierten? Merkwürdig.“ …

einartysken: Putin, Assad und die Terroristen