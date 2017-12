Links/Rechts 16.12.17 – II

.

… „Und diesen Krieg hat Trump nun durch seine UN-Vertreterin, Nikki Haley erklärt: Er wolle eine Koalition der Willigen (wie oft haben wir diese Phrase schon gehört?) sammeln – und diese Koalition der sehr Willigen besteht von vornherein aus den USA, Israel und Saudi-Arabien.

Ausserdem haben die USA getreues Gefolge in Grossbritannien und Frankreich. Natürlich wird z.B. Dänemark wie immer dabei sein, wo es US-Kriege gibt.“ …

nem: Präs. Trumps Busenfreund nachgewiesen: Rothschild-Agent George Soros. USA erklären dem Iran den Krieg nach falscher Flagge

… „Die Verhandlungen mit den Palästinensern könnte jedoch zusätzlich erschwert werden durch die Ankündigung der USA, die Klagemauer im jüdischen Teil der Altstadt von Jerusalem im Ostteil der Stadt offiziell als Teil Israels zu erklären. Bislang gehört sie – wie die gesamte Altstadt – zum Einflussbereich des Jordanischen Königs, der mit der Verwaltung von Ostjerusalem betraut ist.“ …

ard: USA wollen Nahost-Friedensprozess beleben

… „New Yorks Generalstaatsanwalt Schneiderman ist Hinweisen nachgegangen und stellt fest: Das Online-Anhörungsverfahren der FCC ist manipuliert worden. Bei zwei Millionen Kommentaren seien gestohlenen Identitäten benutzt worden. „Doch die FCC-Führung hat den massiven Betrug ignoriert und die Abstimmung durchgedrückt“, so der Generalstaatsanwalt. „Dies ist mehr als nur eine Attacke auf die Zukunft des Internets, so wie wir es kennen. Es ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich mit ehrlichen Bedenken an die FCC gewandt haben.““ …

ard: Reaktion auf FCC-Entscheidung: Spott im Netz – Klagen in der Realität

… „Ein Gerichtsmediziner beschrieb die Details über den Zustand des Opfers, die den Saal erschauern lies, so schlimm hat er das junge Mädchen zugerichtet.

In seinem Asylantrag hat er behauptet, aus Afghanistan zu kommen, keine Eltern zu haben und nur 17 Jahre alt zu sein. Jetzt ist aber herausgekommen, sein Vater lebt im Iran und der hat bei einer telefonischen Befragung ausgesagt, sein Sohn wäre 33 Jahre alt.“ …

ASR: Köln will mit Armbändchen Sexstraftaten verhindern

… „„Die Amerikaner bestehen darauf, dass Afghanistan 50.000 unentgeltlich an die Sicherheitskräfte übergebene Kalaschnikow-Maschinenpistolen außer Dienst stellt und im Gegenzug Gewehre und Sturmgewehre US-amerikanischer Produktion kauft“, sagte Lawrow “ …

sputnik: „Kalaschnikows gegen US-Waffen tauschen“: Hilft das Anti-Terror-Kampf in Afghanistan?

… „Der Einsatz von F-35 mit B61-12-Atombomben auf unserem Territorium unterwirft Italien noch mehr der Befehlskette des Pentagon und entzieht dem Parlament jede wirkliche Entscheidungsbefugnis.“ …

voltairenet: In der „Ghedi-Airbase“ befinden sich 30 F35-Kampfflugzeuge mit 60 Atombomben!

„… Leute, es ist der Gesinnungsterror eines bedrohten, fremdbestimmten Systems gegen die Demokraten und gegen den Rechtstaat, ja gegen das Deutsche Volk an sich.

Erkennet den Feind. Er steht innen. Nicht aussen. Er steht innen und er verraet uns, er oeffnete das (Stadt-)Tor den Barbaren, er tut es seit 40 Jahren, er wird es weiterhin tun.“ …

fatalist: Der Verfassungsschutz NRW skizziert den kommenden Bürgerkrieg Neonazis vs Moslems

… „Parallel zum Boom der Fracking-Förderung in Nordamerika und Australien begannen die globalen Methan-Emissionen ab dem Jahr 2007 massiv zu steigen. In den Jahren 2014 und 2015 machten sie sogar einen richtigen Sprung, wie aktuelle Studien zeigen. Etwa ein Drittel der neuen Methan-Austritte geht auf die Öl- und Gas-Industrie zurück, schätzt Rob Jackson von der Stanford Universität. Neben den lokalen und regionalen Problemen, welche die Fracking-Industrie durch Erdbeben und den hohen Wasserverbrauch verursacht, widerspricht diese Fördermethode sämtlichen gesetzten Klimazielen.“ …

RT: Gasmarkt im Umbruch: Auf Europa schwappt eine Welle aus Flüssiggas zu