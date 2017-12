Links/Rechts 11.12.17

.

… „Bereits am Freitag war es in Berlin zu zwei Demonstrationen gekommen, die sich gegen die angekündigte Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem richteten – auch da brannten mehrere Israel-Fahnen.“ …



ard: Proteste in Berlin – Demonstranten verbrennen Israel-Flagge

Stattdessen sollen nun mehr Trickfilme mit weiblichen Helden gezeigt werden, wie zum Beispiel „Bitz, das Ingenieur-Mädchen“.“ …

sputnik: „Gender-Dysbalance“: „Bob der Baumeister“ aus Fernsehen verbannt

… “ rund 40 von ihnen in US-Gefängnissen. Sie werden dort jedoch nur wegen Drogenhandels verurteilt. Die horrenden Menschenrechtsverbrechen, wegen derer sie in Kolumbien angeklagt sind, fallen in den USA unter den Tisch. Die Strafen werden außerdem niedriger gehandelt als sonst üblich.“ …

RT: Kolumbien: Militärs wegen Drogenhandel verhaftet – Vordringen der Drogenringe in staatliche Bereiche