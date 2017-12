Links/Rechts 1.12.17

.

… „Anhand dieser Begebenheit wird aber klar, wie zerbrechlich das Minsker Abkommen und wie unsicher der Waffenstillstand ist, wenn sie von so jämmerlichen Schicksalswendungen abhängen. Ein geschwätziger Freiwilliger, ein korrupter Stabsoffizier, listige Journalisten auf der Suche nach etwas Exklusivem – und ein Ozean der Unverantwortlichkeit seitens der Führung in Kiew, die das Minsker Abkommen grundsätzlich nicht einhalten will.

Diesmal kam es zu keinem großangelegten Krieg. Doch was kommt morgen?“ …

RT: „Si tacuisses…“: Großoffensive der Ukraine im Donbass scheitert an Redseligkeit eines Offiziers

… „Facebook bietet keine Alternative zum Upload des Bildes an, um dem Nutzer Zugang zu seinem Profil zu verschaffen. “ …

RT: Kampf gegen angebliche russische Bots: Facebook fordert nun Selfies zur Gesichtserkennung

… „In einer geopolitisch zutiefst ironischen Wendung werden mit dieser Geschichte die Absurdität und die Widersprüche der hoch kriminellen US-Außenpolitik demonstriert: Der radikal-islamistische Kommandeur Omar Gharba, der christliche Dorfbewohner töten lies, nur weil sie Christen waren, wurde damals von der Obama-Regierung in Washington als Teil der „gemäßigten Rebellen“ der FSA militärisch und finanziell unterstützt, während so gut wie alle westlichen Medien die FSA als „moderate“ und gutwillige Partner priesen. Dieser Fall ist kein Einzelfall sondern steht exemplarisch“ …

RT: ReTweet von Trump enthüllt unfreiwillig Verbrechen von US-unterstütztem FSA-Kommandeur an Christen

… “ Unlängst fand in London die Konferenz der Königlichen Gesellschaft der Medizin statt. Präsentiert wurden dort erneut schockierende Daten, die offenbaren, dass im Verlauf der letzten vier Jahrzehnte die Anzahl giftiger Substanzen, die den Weg in die Gemüse-Regale britischer Supermärkte finden, bis auf das 17-fache zugenommen hat. Ausgehend von einer Analyse von Pestiziden, die beim Anbau von Weizen, Kartoffeln, Zwiebeln und Porree eingesetzt werden, stehen diese Zahlen im eklatanten Widerspruch zu den Behauptungen seitens der Industrie, wonach sich die Gesamtmenge angeblich seit 1990 halbiert haben solle. “ …

dr-rath: Pestizide in Nahrungsmitteln – schockierende neue Daten auf einer Londoner Konferenz vorgestellt

Allerdings ist die wichtigste Aufgabe der Dänen, wie auch aller anderen Opponenten von Nord Stream 2, nicht, den Bau der neuen russischen Export-Pipeline zu verhindern, sondern nur ihre Inbetriebnahme zu verzögern“, ergänzte der Experte.“ …

sputnik: Nord Stream 2 rennt gegen dänische Wand

… „„Es ist das Ekelhafteste, was ich seit Langem gesehen habe“, hatte Efraim Zuroff, der Chef-Nazi-Jäger des Wiesenthal Zentrums, bereits vor zwei Jahren über die Ausstellung gesagt. „Sie haben gelogen. Es ist empörend und eine absolute Beleidung der Opfer und von jedem, der nur ein Hauch Moral und Integrität besitzt.““ …

Anm.: kein Wort darüber, was Efraim gesehen haben will bzw. was genau die „Künstler“ 2015 ausgesagt haben bzw. aussagen wollten…

sputnik: Nackte spielen Fangen in KZ-Kammer – Jüdische Gemeinschaft empört

… „Nun werden neue Pläne bekannt, die auf das Verbot des gesamten Berufsstandes der Heilpraktiker in Deutschland abzielen und offensichtlich darauf angelegt sind, andere Länder unter Druck zu setzen, diesem unverantwortlichen Beispiel zu folgen. Diese Pläne – vorgetragen unter dem Deckmantel des angeblichen Schutzes der Bevölkerung vor „nicht bewiesenen“ Naturheilverfahren – würden den Berufsstand der Heilpraktiker und anderer Naturheil-Therapeuten als Teil der Gesundheitsversorgung ausschalten. Auch würden alle wissenschaftlich begründeten Naturheilverfahren zurückgeworfen und Millionen Menschen wirksame und kostengünstige Therapieverfahren vorenthalten werden. All dies dient nicht den Gesundheitsinteressen der Bevölkerung, sondern einzig und alleine den finanziellen Interessen des Pharma-Investmentgeschäfts.“ …

dr-rath: Offener Brief von Dr. Matthias Rath an Bundeskanzlerin Angela Merkel – Beenden Sie die Verdammung der Naturheilkunde!