Reker und Konsorten aktuell

Polizeipräsidium Krefeld: Gemeinsamer Aktionstag gegen Taschendiebstahl am 1. Dezember 2017: Mit Glöckchen gegen Taschendiebe am Hauptbahnhof und in der Innenstadt – Einladung zum Pressetermin www.focus.de Am Freitag (1. Dezember 2017) plant die Polizei Krefeld gemeinsam mit der Bundespolizei, dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Krefeld und dem Betreiber des Krefelder Weihnachtsmarktes einen Schwerpunkttag zur Bekämpfung des Taschendiebstahls.