Malca Goldstein-Wolf gegen uns alle – Roger Waters: „Jews can be arabs, arabs can be jews.“- „Do not be afraid, its only business“

Dankesbrief von Malca Goldstein-Wolf an Tom Buhrow, Indendant des WDR, in Sachen Roger Waters honestlyconcerned.info Lieber Herr Buhrow, Ihre empathischen Worte klingen immer noch nach. Ihre klare Haltung , Ihr unmissverständliches Handeln hat nicht nur mir Mut gemacht. Ich wünschte, Sie könnten all die Kommentare unserer jüdischen Community lesen. Sie haben all diesen Menschen gezeigt, dass jüdisches Leben in Deutschland schützenswert ist. Sie haben bewiesen, dass es doch noch Menschen mit Rückgrat gibt. Ich bin mir sicher, dass auch Sie so manchem Shitstorm ausgesetzt sind. Sie haben sich nicht bequem weggeduckt, sondern eine Lawine der Gerechtigkeit losgetreten. Sie waren für andere, federführende Intendanten Vorbild, ohne Ihren Mut, hätten alle anderen geschwiegen. Wie gerne würde ich Ihnen all das persönlich sagen und Sie dafür umarmen, dass Sie vielen Menschen, das zurückgegeben haben, was sie in der letzten Zeit so schmerzlich vermisst haben: Hoffnung und Zuversicht! DANKE! Herzlichst, Ihre Malca