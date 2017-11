Links/Rechts 16.11.17

… „Konrad habe darum die Staatsanwaltschaft Halle hinzugezogen. Zunächst habe er überlegt, den Fall Ermittlern außerhalb von Sachsen-Anhalt zu übergeben. Letztendlich sei er dem Wunsch von Oberstaatsanwältin Geyer aus Halle gefolgt: „Ich habe angeregt, dass wir das übernehmen“, betonte sie.

… Die Sache mit dem Feuerzeug ist seit langem fragwürdig. Drei Tage nach dem Brand hatte die Polizei eines präsentiert. Das verschmorte Utensil sei aus einer Asservatentüte gefallen, behauptete sie. Fest steht: Die Tatortgruppe des LKA Sachsen-Anhalt hatte es nicht im Brandschutt gefunden. Gutachter des Landgerichts Magdeburg konnten 2012 keine eingeschmolzenen Spuren aus der Zelle in dem Feuerzeug finden, dafür tatortfremde. Unter anderem das löste die neuen Ermittlungen der Dessauer Staatsanwälte erst aus.“ …

RT: Oury Jalloh und neue Erkenntnisse zum Tod in Polizei-Zelle: Deckt der Staat Mörder in Uniform?

… „Die Folter, die klassische Methoden beinhaltet, aber die Gesichter der Betroffenen verschont haben soll, sei nicht bei allen Verhafteten angewandt worden, vorwiegend aber dort, wo die saudischen Behörden die Herausgabe von Details über Bankkonten erzwingen wollten.“ …

RT: „Säuberung“ in Saudi-Arabien: Kronprinz soll prominente Rivalen um die Thronfolge foltern lassen

… „Bereits in seiner Einleitung zur Konferenz beschrieb der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Karl-Heinz Kamp, in knappen Worten die neuen finanziellen Größenordnungen innerhalb der EU. So soll alleine der Europäische Verteidigungsfonds eine halbe Milliarde Euro ausgeben, um „innovative Technologien“ zu erforschen. Auch für die Anschaffung frischer Rüstungsgüter würden bis zum Jahr 2019 jedes Jahr 500 Millionen Euro ausgegeben, danach werde man die Summe verdoppeln. Seiner Ansicht nach können die Rüstungsausgaben in diesem Rahmen auf „bis zu fünf Milliarden“ ansteigen, nur für den Europäischen Verteidigungsfonds.“ …

RT: NATO-Treffen im Hotel Adlon am Brandenburger Tor: Das Ärgernis der Wahlen

… „Wissen Sie, die Vereinten Nationen haben gesagt, dass wir im Grunde genommen den ‚Islamischen Staat‘ verfolgen können. Und wir sind dort, um diese Leute auszuschalten“, sagte der US-Verteidigungsminister am Montag auf die Frage eines Reporters und bezog sich dabei auf die US-Militärpräsenz in Syrien.“ …

RT: US-Verteidigungsminister versus Völkerrecht: „USA agieren in Syrien im Auftrag der UN“