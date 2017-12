Links/Rechts 30.11.17

.

… „Wir können dabei sehr wohl von „dem Islam“ sprechen, weil

er sich über alle Kulturen und Ländergrenzen und letztlich alle Rechtsschulen hinweg auf seine autoritativen Texte wie Koran und Sunna beruft.

Diese Texte haben über Jahrhunderte den Islam als Zivilisation, Kultur und Gesellschaftsform geprägt.

Der Islam ist in diesem soziologischen Sinne auch nicht als Religion zu betrachten, sondern es handelt sich um eine Herrschaftsform .

. Es geht selbst im Koran nicht darum zu glauben, sondern darum, Muslim zu sein und sich dem Gesetz Allahs zu unterwerfen.“ …

adelinde: Necla Kelek: “Zeit für Klartext bei Zuwanderung”

… „Der 72-jährige ehemalige bosnisch-kroatische Offizier rief daraufhin, er sei „kein Krimineller“, und trank aus einer kleinen braunen Flasche.“ …

ard: Den Haag – Gift im Gerichtssaal – Verurteilter General offenbar tot

… „Der „Buchhalter von Auschwitz“ hatte eingeräumt, in dem Konzentrationslager Geld aus dem Gepäck der Verschleppten gezählt und weitergeleitet zu haben. Jahrzehntelang waren zuvor die in Auschwitz am Holocaust Beteiligten nicht zur Verantwortung gezogen worden, wenn sie nicht selbst gemordet hatten.“ …

Anm.: Roben verjähren nicht

RT: Haftfähig: Gericht lehnt Berufung des Ex-SS-Mannes Gröning ab

… „Russlands Präsident Wladimir Putin setzte für die Fertigstellung der Aufgabe persönlich eine Frist auf den 1. August 2018, berichtete die Nachrichtenagentur RBK.“ …

RT: Zum Schutz vor externen Gefahren: Russland lanciert „unabhängiges Internet“ für BRICS-Staaten

… „Zarrab stand bereits 2013 im Zentrum türkischer Korruptionsermittlungen gegen Politiker und Geschäftsleute aus dem Umfeld des heutigen Präsidenten Erdogan. Dieser hatte damals die Einstellung der Ermittlungen durchgesetzt und einige ermittelnde Staatsanwälte sowie Polizisten ihrer Ämter entheben lassen.“ …

ard: Prozess in New York – Geständnis setzt Türkei unter Druck

… „„Die Kongressmitglieder sagten mir: Sei vorsichtig. Es gibt Menschen, die dir zusetzen können“, sagte McCullough. Ihm zufolge war der damalige Chef der US-Geheimdienste James Clapper über die Ergebnisse seiner Untersuchung besorgt und sagte ihm: „Das ist äußerst unvernünftig.““ …

sputnik: Clintons Wahlstab wollte Ermittler loswerden

… „Wenn diese Männer nicht das vom Faschismus begonnene und von den italienischen Demo­kraten fort­gesetzte Verbrechen der Landnahme durch Migration, also die aufgezwungene eth­ni­sche Unter­wan­derung gestoppt hätten, wäre kein Landeshauptmann Magnago und kein Außen­minister Kreisky im Besitz von Trümpfen gewesen, die die Italiener an den Verhandlungs­tisch gezwungen hätten.

… Es steht fest, daß Sie gut klettern können! Das aber können Affen auch! Es steht außer Zweifel, daß Sie große Füße und Hände haben und ein großes Maul! Ihr Charakter aber ist klein wie der ausgespuckte Kern einer sizilianischen Olive!“ …

TG: Messner – der Judas von Südtirol

… „Bislang sei nicht zweifelsfrei geklärt, ob sich Phosphat negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt.“ …

Anm.: dreckige Lügen der EU-Giftmischer, dummdreist – doch für Deutsche langts, wie immer. So ein saudummes Volk, wirklich! Das Wort Neuwahlen wird nun strikt vermieden, das sollte ebenfalls genügen für die Lemminge…

ard: Spekulation über Verbot – Der Döner bleibt Europa erhalten

… „Auch im Oktober hatte Nauert eine ähnliche Aussage gemacht. Die Eintragung als „ausländischer Agent“ sei eine schlichte Registrierung, mehr nicht. Sie werde in keiner Weise die Berichterstattung und Informationssammlung einschränken.“ …

Anm.: trau Amerika niemals

RT: Kampf gegen RT erreicht neue Eskalationsstufe: US-Kongress entzieht RT die Presse-Akkreditierung