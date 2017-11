Links/Rechts 24.11.17

.

… „. Die Daten würden dann über das mobile Datennetz oder zum Beispiel, wenn keine SIM-Karte eingelegt sei, über das drahtlose Netzwerk WLAN übertragen.“ …

ard: Permanente Datensammlung – Android weiß immer, wo du bist

… „Aber keine Angst liebe Sparer, die EZB ist sich dem „Aufstand“ bewusst, der dieses Aufheben der Garantie und Totalverlust der Guthaben verursachen wird und sie schlägt deshalb folgendes vor:

„… während einer Übergangszeit sollten die Einleger innerhalb von fünf Arbeitstagen nach einer Aufforderung Zugang zu einem angemessenen Betrag ihrer gedeckten Einlagen haben, um die Lebenshaltungskosten zu decken.“ “ …

ASR: EZB will Einlagensicherung abschaffen

… „Erst in einigen Wochen wird feststehen, wie lange die Ermittler für die Auswertung aller Daten brauchen werden.“ …

Anm.: wenn das keine Einladung ist…

ard: Mutmaßliche IS-Anhänger – Ermittlungen trotz Freilassung der Syrer

… „Im August wurde auf der Website des Weißen Hauses eine Petition gestartet, die die US-Regierung dazu aufforderte, George Soros zu enteignen und zum Terroristen zu erklären. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Petition über 150.000 Mal unterzeichnet.“ …

Gegenfrage: George Soros äußert sich über Ungarns „Soros-Plan“-Kampagne

… „Wußten Sie, daß man in Deutschland früher Flughäfen bauen konnte? Zugegeben, das war im ausgehenden Mittelalter, bevor Merkel die Macht an sich reißen konnte. Sogar die Nazis haben das noch fertiggebracht, obwohl man denen ganz andere Dinge nachsagt. Die haben Flughäfen gebaut, sogar in Berlin. Aber das war, wie gesagt, vor dem Niedergang der Merkelzeit. Bei dem merkelhaften Versuch des Neubaus eines Flughafens in Berlin sind erneut Mängel zu Tage getreten. Inzwischen weiß man nur, daß es 2018 nichts mehr wird, 2019 ziemlich sicher auch nicht. Gehandelt werden jetzt die Jahreszahlen 2020 und 2021.“ …

Anm: vielleicht aber stimmt Theorie des geheimen Bunkerbaus doch – und die „Lüftungs-Züge“ bringen in Wirklichkeit munter den Abraum weg…

Michael Winkler: Tageskommentar 24. Nebelung 2017

… „“Ich möchte anmerken, dass die Fähigkeit einer Volkswirtschaft, die Produktion von Verteidigungsgütern und -diensten schnell zu steigern, wenn sie benötigt wird, eine der wichtigsten Bedingungen für die militärische Sicherheit des Landes ist. Alle strategischen und grossen Unternehmen müssen dafür bereit sein„, sagte Putin.“ …

ASR: Putin – Wirtschaft muss auf Krieg sich vorbereiten