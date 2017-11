Links/Rechts 20.11.17

… „Ich gebe dem Präsidenten Rat. Er wird mir sagen, was ich tun soll. Und wenn es illegal ist, was glaubt ihr, was passieren wird? Ich werde sagen, „Herr Präsident, das ist illegal“. Und ratet mal, was er tun wird? Er wird sagen, „was wäre legal?“.“ …

RT: US-General würde Trumps Befehl über Einsatz von Kernwaffen nicht blind befolgen

… „„Israel ist juristisch dazu verpflichtet, Flüchtlinge und andere Schutzsuchende zu beschützen“, wird Volker Türk, ein hochrangiger Vertreter des UNHCR, zitiert.“ …

sputnik: Netanjahu gibt Massenabschiebung bekannt – 40.000 Flüchtlinge betroffen

… „Ein Wohltäter in Marokko wollte Menschen in einer verarmten Gegend helfen und Nahrungsmittel verteilen. Doch plötzlich drängten sich laut Medienberichten Hunderte Leute um den Stand – und lösten eine tödliche Massenpanik aus.“ …

ard: Bei Hilfslieferung – Tote bei Massenpanik in Marokko

… „Übersetzung: Dies eröffnet einen zweiten Weg, der es einem überschuldeten Staat ermöglichen würde, per Dekret zum Miteigentümer aller bebauten Wohngebiete zu werden, bis zu einem begrenzten Teil deren Wertes. Er würde somit Gläubiger eines jährlichen Betrags werden, der einer Vergütung für das Recht, des Boden zu besetzen, entspricht. Jeder Eigentümer könnte seine Zahlung vertagen, (bis die Zahlung) deren Gesamthöhe dann zum Zeitpunkt eines Verkaufs oder der Übertragung der Immobilie eintreten würde.“ …

DU: Vorsicht Enteignung! – Werden Zwangsabgaben auf Immobilien bereits heimlich vorbereitet?

… „Diese Art nicht-organischer, Hochgeschwindigkeitsindustrialisierung ist nicht einfach auf eine Gesellschaft übertragbar (es sei denn, Sie heissen Josef Stalin). Es ist teuer und, wie die Gechichte lehrt, kann sie zu sozialen und kulturellen Verwerfungen führen. Es wird sehr viel teurer werden, als die 800 Milliarden Dollar, die MbS hofft von seinen Inhaftierten “zurückzubekommen” (mittels physischen Zwangs – 17 von ihnen wurden bereits ins Krankenhaus eingeliefert, als Konsequenz ihrer Behandlung in Haft). “ …

EP: Trumps saudischer Plan bringt es ans Licht